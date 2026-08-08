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Zaplijenjeno 1.000 pršuta! Istražuje se gdje su se prodavali proizvodi iz drniške pršutane

U tijeku je inspekcijski nadzor podrijetla mesa kao i istraga gdje je plasirana ta poznata delicija

Gotovo tisuću pršuta zaplijenili su državni inspektori na području Drniša u jednoj ilegalnoj pršutani. U tijeku je inspekcijski nadzor podrijetla mesa kao i istraga gdje je plasirana ta poznata delicija.

Riječ je o pršutani kojoj nije odobren rad, nema je u upisniku koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, a ni sirovina, odnosno meso koje je pronađeno nema nikakve podatke o sljedivosti niti popratnu dokumentaciju koja je zakonski određena. Više informacija bit će poznato po završetku rada državnih inspektora, javlja Nova TV.

 

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