Zaplijenjeno 1.000 pršuta! Istražuje se gdje su se prodavali proizvodi iz drniške pršutane

Gotovo tisuću pršuta zaplijenili su državni inspektori na području Drniša u jednoj ilegalnoj pršutani. U tijeku je inspekcijski nadzor podrijetla mesa kao i istraga gdje je plasirana ta poznata delicija.

Riječ je o pršutani kojoj nije odobren rad, nema je u upisniku koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, a ni sirovina, odnosno meso koje je pronađeno nema nikakve podatke o sljedivosti niti popratnu dokumentaciju koja je zakonski određena. Više informacija bit će poznato po završetku rada državnih inspektora, javlja Nova TV.