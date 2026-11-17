Vjesnikov neboder, taj simbol novinarstva i Zagreba koji je dva desetljeća zapušten prkosio vremenu na križanju Slavonske avenije i Savske ceste, prije nekoliko mjeseci sravnjen je sa zemljom nakon što je teško oštećen u požaru prije točno godinu dana. Kako će izgledati novi kompleks na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskršća još se ne zna jer se čeka arhitektonski natječaj.

U međuvremenu je dvojici 19-godišnjaka optuženih za palež Vjesnika počelo suđenje iza zatvorenih vrata zagrebačkog Općinskog kaznenog suda. Obojici je krajem ljeta ukinut istražni zatvor u domu i više nemaju 'nanogicu'. Također, iako im je bilo onemogućeno školovanje, završili su srednje škole, a jedan je upisao i fakulte, pišu 24 sata.

Terete ih da su 17. studenoga 2025. oko 22 sata ušli u zgradu Vjesnika te na 15. katu oko 22.50 sati upaljačem palili kartonsku kutiju s papirima i papire. Nakon što se vatra počela ubrzano širiti, pobjegli su. U konačnici, zgrada je u vatrenoj stihiji potpuno uništena, a visina materijalne štete nikad nije javno komunicirana, no sigurno je da je riječ o šteti golemih razmjera.

Osim dvojice 19-godišnjaka, u zgradi su u vrijeme požara bili maloljetnik i maloljetnica. Prva ekipa četvero maloljetnika do Vjesnikova kompleksa stiže još oko 19 sati, a dvojica optuženih dolaze tek nekih sat vremena prije izbijanja požara.

I nakon vrlo detaljne istrage ostale su neke nepoznanice. Zbog opasnosti od urušavanja nebodera ekipa za očevid provela je tek vizualni pregled viših katova zgrade dronovima, kojima je manevrirano kroz otvorene prozore te se snimalo zatečeno stanje. Samim time, u neboderu nisu prikupljani uzorci za kemijsku analizu. I dok ekipa za očevid zbog preporuka Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo nije ulazila u zgradu, radnici su po njoj nesmetano hodali pripremajući je za rušenje.

Kad vatrogasci dolaze na intervenciju oko 23 sata, zaštitar ih pušta u zgradu. Penju se prema krovu i nailaze na kutiju s papirima koja gori te je plamen počeo zahvaćati drvenu konstrukciju pregradnih zidova. Gase požar, a drugi otvoreni plamen na 15. katu ne vide. Plamena nema ni na 16. katu, koji je također sav u dimu, no tijekom silaska vide da gori na jednom od nižih katova. Jedan od vatrogasaca razbija pregradnu stijenku kraj sanitarnog čvora u vertikali i vidi da gori u oba smjera, pišu 24 sata.

Vještaci su zaključili kako je požar započeo u južnom dijelu hodnika na 15. katu, gdje su bile kartonske kutije s papirima, i dalje se u početnoj fazi širio drvenim pregradnim zidovima. Nakon što je požar zahvatio cijeli kat, vatra se širi na strop i zahvaća oba okna vertikale.

U elektrooknu požar se širi padanjem zapaljive polimerne izolacije i kabela, a kroz ventilacijsko okno padanjem zapaljene vanjske obloge izolacije ventilacijske cijevi. Na jednoj od prvih fotografija požara, dok se vatra na 15. katu još nije skroz razbuktala, vidljiv je odsjaj plamena na 8. katu.

Satima su hodali po zgradi i pušili

Četiri maloljetnika, među kojima i jedna djevojka, dolaze oko 19 sati. Kamere ih hvataju kako se kreću unutar kompleksa i kroz otvoreni prozor s južne strane oko 19.15 sati ulaze u Vjesnik.

Pale kutiju i papire na 15. katu

Dvojica 19-godišnjaka do Vjesnika dolaze na poziv nešto prije 22 sata. Penju se na 15. kat, gdje, prema optužnici, jedan od njih pali kutiju, a drugi papire. Odlaze, a nitko ne zove vatrogasce.

Vratili stotinjak izbrisanih poruka

Uz pomoć snimki nadzornih kamera, ali i izbrisanih poruka koje su specijalnim forenzičkim alatima vratili, istražitelji rekonstruiraju minute prije katastrofe. Uhićuju dvojac zbog paleži.

Očevid se radio dronovima

Zbog narušene nosivosti i opasnosti od urušavanja tijekom očevida nije se ulazilo u unutrašnjost nebodera, nego su očevid i snimanje radili dronovima. Radnici kasnije normalno hodaju po njemu.

Radovi zastali zbog azbesta

Rušenje Vjesnikova nebodera započelo je u ožujku 2026. Zbog uklanjanja azbesta s najviših katova radovi su zastali. Azbest su zbrinuli u Virovitici.

Čeka se novi projekt

Posljednji ostaci zgrade srušeni su u lipnju ove godine. Raščišćavanje gradilišta trajalo je do srpnja 2026. Čeka se projekt za novi kompleks.