Zaokret u hrvatskom sportu: Odsad će se znati gdje je završio svaki euro javnog novca

Ministarstvo turizma i sporta najavilo je potpuno novi sustav financiranja sporta kojim bi javnosti trebalo biti dostupno koliko je novca dodijeljeno sportskim organizacijama, prema kojim kriterijima i na što su sredstva potrošena. U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, koji će stupiti na snagu osmoga dana od objave.

Pravilnikom se uređuju sadržaj programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, način njihove izrade i provedbe, dodjela i korištenje sredstava iz državnog proračuna te obveze izvještavanja i financijskog praćenja korisnika.

Javnosti će biti dostupni podaci o svim dodijeljenim sredstvima

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina poručio je kako novi pravilnik predstavlja važan korak prema transparentnijem i odgovornijem financiranju hrvatskog sporta.

"Donošenjem ovog Pravilnika napravili smo važan iskorak prema transparentnijem i odgovornijem sustavu financiranja sporta. Po prvi put uvodimo obvezu javne objave svih dodijeljenih javnih sredstava, uključujući i sredstva trgovačkih društava u državnom vlasništvu, Hrvatske turističke zajednice, županija, gradova i općina", izjavio je Glavina. Prema njegovim riječima, uvodi se potpuna transparentnost sportskih programa, troškova i kriterija prema kojima će se novac dodjeljivati.

Financijsko praćenje u stvarnom vremenu

Novi sustav trebao bi omogućiti i sustavnu evidenciju te financijsko praćenje korištenja sredstava u realnom vremenu.

"Time stvaramo sustav u kojem će svaki euro javnog novca namijenjen sportu biti jasno vidljiv, opravdan i podložan nadzoru", naglasio je ministar. Glavina je dodao kako od novog vodstva Hrvatskog olimpijskog odbora, ali i svih njegovih tijela, očekuje maksimalnu suradnju, potpunu posvećenost unaprjeđenju procesa te dosljednu primjenu načela transparentnosti i odgovornosti.

Cilj pravilnika je osigurati stroži nadzor nad raspodjelom javnog novca u sportu, ali i smanjiti prostor za netransparentno trošenje sredstava koja sportskim organizacijama dolaze iz državnog proračuna, lokalnih jedinica, državnih tvrtki i drugih javnih izvora.