Kilometri nove ceste gradit će se kod Trilja, ali ugrožen je prvorazredni arheološki lokalitet. Dio stanovnika je ogorčen

Planirana zaobilaznica Trilja, odnosno izmještanje državne ceste DC220 na dionici Čaporice – Velić, dobila je lokacijsku dozvolu, čime je napravljen važan korak prema realizaciji jednog od značajnijih cestovnih projekata u Dalmatinskoj zagori. Nova prometnica, duga približno 14,4 kilometra, trebala bi rasteretiti središte Trilja od tranzitnog prometa, povećati sigurnost i poboljšati povezanost autoceste A1 s prometnim pravcima prema Bosni i Hercegovini.

No vijest o izdavanju dozvole ponovno je otvorila pitanje o kojem je Dalmacija Danas opširno izvještavala još u rujnu 2025. godine. Riječ je o mogućem utjecaju buduće ceste na iznimno zanimljiv arheološki krajolik između Velića, Čačvine i okolnih uzvisina, na kojem se nalaze ostaci iz više povijesnih razdoblja.



O Veliću govori dr.sc. Miroslav Katić, ravnatelj Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Na problem ponovno upozorava Marijo Kozina, stanovnik Velića i dugogodišnji aktivist za očuvanje lokalne kulturne baštine. Nakon informacije o izdanoj lokacijskoj dozvoli javno je zatražio preispitivanje odabrane trase, a predstavnicima triju nadležnih ministarstava uputio je zahtjev za žurnim sastankom. Prema informacijama koje je iznio, zahtjev za dozvolu predan je 1. lipnja, a dozvola izdana 14. listopada 2026. godine. Te datume tek treba dodatno potvrditi uvidom u cjelovito upravno rješenje.

Arheološka vrijednost Velića nije upitna, ali što se sve nalazi na trasi?

Područje Velića i susjedne Jabuke odavno je poznato arheolozima. Na njivi Krivači još je 1921. godine pronađen rimski miljokaz iz vremena cara Maksimina Tračanina, datiran u 236. godinu. Na širem prostoru evidentirani su prapovijesni ostaci, antičke komunikacije i ranokršćanska arhitektura.

Posebno se ističe nalazište između Jabuke i Velića, gdje su od 2013. godine provedena sustavna arheološka istraživanja. Arheolozi zagrebačkog Filozofskog fakulteta istraživali su kasnoantičku građevinu s ranokršćanskom grobnicom, a lokalitet je upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-5709.

O tim su istraživanjima znanstvene radove objavili Domagoj Tončinić i Vinka Matijević, uključujući rad objavljen 2025. godine. Time je znanstveno potvrđena vrijednost dijela lokaliteta, no opseg čitavog arheološkog krajolika, kao i starost i funkcija mnogih drugih struktura koje se vide na terenu, zahtijevaju dodatna istraživanja.

Kozina smatra da se na prostoru većem od 400 hektara nalazi međusobno povezana arheološka cjelina koja obuhvaća gomile, antičke prometnice, suhozidne strukture, ostatke građevina i druge tragove čovjekova djelovanja. Riječ je o njegovoj procjeni na temelju dugogodišnjih terenskih obilazaka, kartiranja i laserskog snimanja terena, a ne o površini za koju je u cijelosti potvrđen status zaštićenog arheološkog nalazišta.

Kozina posebno upozorava na devastaciju zbog izgradnje pristupnih cesta

U novom videoosvrtu Kozina detaljno prikazuje područje Žutine gomile, Osoja i Krivače, uspoređujući satelitske snimke, katastarske prikaze i podatke dobivene tehnologijom LiDAR. Tvrdi da se na prostoru buduće prometnice nalaze brojni ostaci zidova, prometnih komunikacija i potencijalnih građevina koje nisu dovoljno arheološki istražene.

Prema njegovim navodima, projektanti su na jednom dijelu pomaknuli trasu nekoliko desetaka metara kako bi izbjegli pojedine vidljive strukture, ali smatra da takav zahvat nije dovoljan za zaštitu čitavog prostora. Osobito upozorava na moguće posljedice izgradnje pristupnih cesta za građevinsku mehanizaciju, jer bi radovi mogli zahvatiti i površine izvan samog cestovnog koridora.

Kozina također ističe da postoje alternativni prometni pravci koji bi, prema njegovu mišljenju, mogli omogućiti realizaciju prometnog povezivanja uz manji utjecaj na arheološku baštinu. Međutim, bez usporedbe službenih projekata, troškova, prometnih učinaka i ograničenja u prostoru nije moguće zaključiti koja je varijanta stvarno najpovoljnija.

Važno je naglasiti da snimke LiDAR-om mogu pokazati dosad neprepoznate strukture i predstavljati vrijedan temelj za arheološko istraživanje, ali same po sebi ne potvrđuju njihovu dataciju i izvornu namjenu. Za takve su zaključke potrebni arheološki pregledi i, prema procjeni struke, ciljano istraživanje.

Što piše u službenom rješenju iz 2023. godine?

Analizirali smo i dokumentaciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koje je 2. veljače 2023. donijelo rješenje o prihvatljivosti planiranog izmještanja državne ceste Čaporice – Velić za okoliš, uz propisane mjere zaštite.

Rješenje izričito prepoznaje potrebu zaštite kulturno-povijesne baštine. U mjeri A.1.26 određeno je da se uz arheološki nadzor očiste i dokumentiraju stari karavanski put kod Marasovića, antički karavanski put na području Čačvine te kameni nasipi i suhozidi na području Osoja i Biluša. Za neke od tih struktura u dokumentu se navodi da presijecaju ili potencijalno presijecaju trasu buduće ceste.

Dodatno, mjera A.2.17 predviđa arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova, dok mjera A.2.18 propisuje obustavu radova i obavještavanje nadležnog tijela ako se naiđe na arheološke nalaze.

To znači da je mogućnost dodira planirane prometnice s arheološkom baštinom već bila prepoznata u službenoj dokumentaciji. Međutim, ostaje otvoreno jesu li naknadno evidentirane sve strukture na koje upozoravaju Kozina i drugi poznavatelji terena te jesu li njihove lokacije uspoređene s najnovijim projektom.

Sama lokacijska dozvola ne predstavlja odobrenje za uništavanje kulturne baštine, niti znači da građevinski radovi mogu odmah započeti. No upravo se u daljnjim fazama projektiranja mora utvrditi kako će se konkretne mjere zaštite provesti.

Još jedan projekt: Proširenje postojeće ceste prema Tijarici

Problem zaštite arheoloških lokaliteta bi mogao biti širi od same nove zaobilaznice. Naime, Hrvatske ceste pripremaju i rekonstrukciju postojeće državne ceste DC220 na sedam kilometara dugoj dionici od Velića prema odvojku za Tijaricu, a koja prolazi područjem Vrpolja i južnim padinama Jelinaka.

U elaboratu zaštite okoliša, dopunjenom u lipnju 2025. godine, predviđeno je, među ostalim, dodavanje prometnih traka za spora vozila na pojedinim dijelovima trase, uređenje raskrižja i drugi zahvati uz postojeću cestu. Dokument kao zonu izravnog utjecaja na kulturnu baštinu promatra pojas od 50 metara, a kao zonu neizravnog utjecaja udaljenosti od 50 do 250 metara.

Prema podacima korištenima u elaboratu, unutar zone izravnog utjecaja nisu evidentirana zaštićena ni preventivno zaštićena kulturna dobra, dok se među obližnjim lokalitetima spominju Krivača, Grebčine u Vrpolju, povijesne vodospreme i srednjovjekovno groblje sa stećcima u Donjoj Tijarici.

Autori elaborata procjenjuju da planirani zahvat neće značajno utjecati na evidentiranu kulturnu baštinu. No pritom se oslanjaju na dostupne registre i prostornoplansku dokumentaciju. Kozina upozorava da su na terenu prisutne i druge strukture, osobito na području Stranjika i južnih obronaka Jelinaka, koje bi trebalo stručno provjeriti.

Zanimljivo je da sam elaborat, pozivajući se na Prostorni plan Grada Trilja, navodi potrebu provođenja arheoloških istražnih radova prije infrastrukturnih zahvata te arheoloških istraživanja u postupku ishođenja lokacijske dozvole. Otvoreno je pitanje kako su te odredbe primijenjene i jesu li nadležnim konzervatorima poznati svi noviji podaci s terena.

Za ovu rekonstrukciju Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 30. prosinca 2025. donijelo je rješenje prema kojem nije potrebno provoditi puni postupak procjene utjecaja na okoliš, uz propisanu mjeru zaštite voda. Taj zaključak ne ukida obveze zaštite arheološke baštine prema drugim propisima i uvjetima nadležnih tijela.

Može li se pronaći rješenje koje će zaštititi i promet i povijest?

Izgradnja prometnice koja će tranzitni promet izmjestiti iz središta Trilja ima jasan prometni cilj. Istodobno, vrijednost pojedinih arheoloških lokaliteta u Veliću nije samo pretpostavka, nego je potvrđena znanstvenim istraživanjima i službenom zaštitom.

Stoga pitanje nije treba li Trilju bolja prometna infrastruktura, nego može li se odabrani projekt realizirati bez nepotrebnog oštećivanja vrijednih i potencijalno još neistraženih ostataka. Posebno je važno utvrditi koliko je terena doista stručno pregledano, jesu li dostupne najnovije LiDAR snimke i nalazi s terena te postoji li mogućnost prilagodbe pojedinih dijelova trase.

Dalmacija Danas zatražila je odgovore od Hrvatskih cesta, nadležnih konzervatora i Grada Trilja. Među ključnim pitanjima bit će točan položaj projektirane prometnice u odnosu na arheološke strukture, opseg dosadašnjih istraživanja, način zaštite tijekom radova i razlozi odabira konačne trase.

Jer dok se o mogućem opsegu ugroze još može raspravljati, jedno je izvjesno: arheološki nalazi, jednom nepovratno uništeni, više se ne mogu vratiti.