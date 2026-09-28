Zaninovićeva nedjelja za pamćenje: Najviše glasova na Bačvicama, a onda drama i slavlje na Gripama

Tomislav Zaninović u nedjelju je imao dvostruki razlog za zadovoljstvo. Njegova nezavisna lista osvojila je najviše glasova na kotarskim izborima na Bačvicama, dok je MNK Bačvice pod njegovim vodstvom s klupe pobjedom otvorio novu sezonu 1. HMNL. Za sportsko slavlje pobrinuo se Daniel Češljar, koji je protiv Vrgorca pobjednički pogodak postigao u posljednjoj minuti.

Izbori i futsal tako su se 27. rujna spojili u dan koji će Zaninović pamtiti po uspjehu na dva posve različita terena.

Najviše glasova, ali bez samostalne većine

Na birališta na Bačvicama izišlo je 838 od ukupno 5.540 upisanih birača. Grupa birača Tomislava Zaninovića dobila je 284 glasa, odnosno 34,13 posto, čime je osvojila dva mandata i zauzela prvo mjesto među četirima listama. Koaliciji Možemo!–Centar–Direkt–SDP pripala su 234 glasa i dva mandata, dok je HDZ–DP osvojio 207 glasova, također dovoljnih za dva vijećnička mjesta. Lista DOMiNO–HSP–Hrvatski suverenisti dobila je 107 glasova i jedan mandat.

Zaninovićeva lista tako je završila s 50 glasova prednosti pred prvom sljedećom opcijom. Ipak, svih sedam mjesta u kotarskom vijeću raspoređeno je među četirima listama pa prvo mjesto po broju glasova nije donijelo i samostalnu većinu.

Vrgorac dvaput vodio, Bačvice odgovorile preokretom

Uz izbornu neizvjesnost, Zaninovića je iste večeri čekao i izazov na parketu. Na splitskim Gripama MNK Bačvice dočekao je HMNK Vrgorac u utakmici koja je počela u 20:30 i pred 250 gledatelja ponudila dramatičnu završnicu.

Gosti su dvaput bili u prednosti, ali Bačvice su oba puta pronašle odgovor. Stipe Vrdoljak u 29. minuti pogodio je za 1:1, no Vrgorac je već dvije minute poslije ponovno poveo. Tada je ključnu ulogu preuzeo Daniel Češljar. Najprije je u 34. minuti izjednačio na 2:2, a potom u 40. minuti zabio za konačnih 3:2 i pobjedu domaćina.

Bačvice su tako na otvaranju prvenstva osvojile prva tri boda, a Zaninović je izbornom rezultatu pridružio i sportski uspjeh. Najviše glasova u kvartu i pobjednički pogodak njegove momčadi u posljednjoj minuti – dovoljno za nedjelju koju će teško zaboraviti.