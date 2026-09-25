ZANINOVIĆ UOČI IZBORA „Ispravimo veliku nepravdu sa zadnjih kotarskih izbora, Bačvice na noge, ne dajmo kvart strankama!“

„Ispravimo veliku nepravdu sa zadnjih kotarskih izbora. Bačvice na noge!“, poručuje u završnici kampanje Tomislav Zaninović, aktualni predsjednik Gradskog kotara Bačvice i nositelj nezavisne liste broj 4.

Samo nekoliko dana prije kotarskih izbora Zaninović kaže kako kampanju želi završiti bez političkih parola koje, kako ističe, traju samo do zatvaranja birališta.

Njegova poruka je jednostavna:

„PRIČA IDE DALJE. NEKA DJELA GOVORE UMISTO RIČI.“

„Prošli izbori za mene su bili teški. Imao sam osjećaj da se protiv mene nije vodila samo izborna utakmica, nego da se na različite načine pokušavalo zaustaviti jednu običnu, nezavisnu priču s Bačvica. Bilo je prijava i dolazaka policije, a sada pred ove izbore ponovno imam osjećaj da se traži svaka sitnica da nas se zaustavi"., kaže Zaninović.

Pritom naglašava da su to okolnosti koje je on doživio kao pritisak te postavlja pitanje:

„Što se zapravo želi zaustaviti? Nekoga tko se godinama daje za ovaj kvart? Nekoga kome Bačvice nisu kampanja od nekoliko tjedana, nego dio života?“

Kaže kako je nakon prethodnih izbora mogao odustati, ali je izabrao suprotno.

„Nisam otišao. Nisam digao ruke od Bačvica. Nisam prestao raditi. Ostao sam ovdje, među svojim ljudima. Zato danas ne želim nikoga uvjeravati velikim riječima. Nakon svih ovih godina dovoljno se poznajemo. Ljudi znaju tko sam, gdje me mogu pronaći i koliko mi Bačvice znače.“

U završnicu izbora njegova lista ulazi s osam objavljenih programskih prioriteta, među kojima su pokretanje projekta podzemne garaže, dječja igrališta i sportski sadržaji, teretana na otvorenom na Baterijama, park za pse na Katalinića brigu, konačno uređenje parka na šetalištu Bačvice, više zelenila te sigurniji promet i pješački prijelazi.

Zaninović zato kaže da pred same izbore ne želi davati obećanja koja ne može potkrijepiti dosadašnjim radom.

„Ne tražim da mi ljudi vjeruju zbog onoga što danas govorim. Neka pogledaju što smo radili svih ovih godina i neka sami donesu odluku. Neka djela govore umisto riči.“

Za kraj stanovnicima Bačvica šalje osobnu poruku:

„Bačvice su moj kvart i moja kuća. Ovdje sam bio prije izbora i ovdje ću biti poslije njih. Bez obzira na sve što se događalo, nisam se povukao niti sam odustao. U nedjelju posljednju riječ imaju naši ljudi.

A ja im mogu obećati samo ono što sam radio i do sada – bit ću tu.

PRIČA IDE DALJE.“

Tomislav Zaninović

Nezavisna lista – broj 4