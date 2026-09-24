Zaninović u završnici kampanje objavio plan za Bačvice: Garaža, „vau-vau“ park i sigurnije ulice među osam prioriteta

Kampanja za splitske kotarske izbore ulazi u završnicu, a svoj program za mandatno razdoblje 2026. – 2030. predstavila je i nezavisna lista aktualnog predsjednika Gradskog kotara Bačvice Tomislava Zaninovića.

Izbori se održavaju u nedjelju, 27. rujna, a Bačvice su, uz Pujanke, kotar s najvećim brojem kandidacijskih lista – ukupno četiri. Prema službenom redoslijedu, pod brojem 1 izlazi koalicija DOMiNO–HSP–Hrvatski suverenisti s nositeljem Francom Mandićem, broj 2 pripada koaliciji HDZ–DP koju predvodi Josip Milić, listu broj 3 koalicije Možemo!–Centar–Direkt–SDP predvodi Dita Agoli-Waspi, dok je pod brojem 4 nezavisna lista Tomislava Zaninovića.

Zaninović u izbore ulazi kao aktualni predsjednik GK Bačvice, što navodi i službena stranica Grada Splita.

Podzemna garaža na prvom mjestu programa

U programu koji je dostavljen Dalmaciji Danas, Zaninovićeva lista navodi kako želi nastaviti projekte vezane uz promet, parkiranje, pristupačnost, djecu, sport, zelene površine i društveni život kotara.

Na prvom mjestu nalazi se pokretanje projekta podzemne garaže, za koju navode da bi prvenstveno trebala služiti stanovnicima Bačvica te rasteretiti ulice i nogostupe. Drugi prioritet nazvali su „Bačvice bez prepreka“, a podrazumijeva nastavak uređenja rampi, nogostupa i prolaza za osobe smanjene pokretljivosti, starije građane i roditelje s dječjim kolicima.

Igrališta, teretana na Baterijama i park za pse

Treća skupina najavljenih projekata odnosi se na djecu i sport. Lista najavljuje nova i obnovljena dječja igrališta, realizaciju teretane na otvorenom na Baterijama te daljnje uređenje sportskih sadržaja.

U programu je i realizacija ranije planiranog parka za pse na Katalinića brigu.

Pod stavkom „Čistije i zelenije Bačvice“ najavljuju više zelenila i stabala, uređenje zapuštenih površina, dodatne spremnike za otpad te kvalitetnije održavanje javnih prostora.

Sigurniji prijelazi i više sadržaja tijekom godine

Među osam prioriteta nalaze se i sigurniji pješački prijelazi, bolja javna rasvjeta, uređenje nogostupa te rješavanje, kako ih lista naziva, kritičnih prometnih točaka.

Najavljuju i nastavak organiziranja Dana kotara, božićnih i uskrsnih događanja, koncerata, turnira i humanitarnih akcija, kao i sadržaja za različite generacije. Posljednja programska točka odnosi se na otvorenost kotara – otvorene kotarske prostorije, javne rasprave i uključivanje stanovnika u važne projekte.

Ovo je Zaninovićeva lista

Prema kandidacijskoj listi dostavljenoj Dalmaciji Danas, sedmorka nezavisne liste je:

Tomislav Zaninović Ana Malovan Marin Zaninović Matty Čenan Ana Zaninović Damir Zokić Darija Malovan

Petak je posljednji dan izborne promidžbe. Izborna šutnja počinje u subotu u ponoć i traje do zatvaranja birališta u nedjelju u 19 sati.