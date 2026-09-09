Zanimljivo događanje održava se iduća dva dana u Hotelu Park

Splitsko-dalmatinska županija u okviru međunarodnog projekta SUMMA – Održiva multimodalna mobilnost u Jadranskom priobalju i zaleđu (Sustainable Multimodal Mobility in Adriatic Coastal and Hinterland Areas) organizira dvodnevni edukativni kamp „Split u pokretu – kako povezati ljude, bicikle, autobuse, vlakove i brodove u sustav putovanja?“, koji će se održati 10. i 11. rujna 2026. godine u Hotelu Park u Splitu.

Edukativni kamp okupit će četrdesetak sudionika, prvenstveno učenike i njihove mentore iz Srednje prometno tehničke škole Split, kojima će se pridružiti i učenici drugih splitskih srednjih škola. Cilj je mladima približiti izazove suvremene urbane i regionalne mobilnosti te ih potaknuti da o prometu ne razmišljaju samo kao korisnici, nego i kao budući stručnjaci i aktivni građani koji mogu sudjelovati u oblikovanju održivijih prometnih rješenja.

Tijekom dva dana učenici će kroz interaktivna predavanja, praktične zadatke, rasprave, grupni rad i terenske aktivnosti istraživati različite oblike putovanja – od pješačenja i bicikla do autobusnog, željezničkog i pomorskog prijevoza – te učiti kako ih povezati u funkcionalan multimodalni prometni sustav.

Posebna pozornost bit će posvećena upravo Splitu i srednjoj Dalmaciji, prostoru u kojem se svakodnevno susreću gradski i prigradski promet, luka, željeznica, zračna luka, otoci i turistički promet. U gostujućem bloku „Split kao multimodalni grad i splitska regija“ izv. prof. dr. sc. Luka Vukić s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu s učenicima će razgovarati o pomorskom putničkom prometu, povezanosti luke, grada, zračne luke i zaleđa te izazovima koje donosi izrazita sezonalnost prometa.

Drugi dan kampa bit će posebno usmjeren na iskustveno učenje. U sklopu terenskog „Mobility Walkshopa“ učenici će na području Gradske luke Split i okolnih prometnih terminala promatrati funkcioniranje autobusnog, željezničkog, pomorskog i pješačkog prometa. Svoja će zapažanja potom prenijeti na zajedničku kartu, identificirati dobre primjere, probleme i mogućnosti za poboljšanje te u grupama osmisliti prijedloge za unaprjeđenje multimodalne mobilnosti Splita. Kamp će završiti prezentacijama učeničkih rješenja i izborom najboljih prijedloga kroz „građanski žiri“.

Edukativni kamp dio je aktivnosti projekta SUMMA, koji se provodi u okviru programa Interreg Italija – Hrvatska, a usmjeren je na poboljšanje urbane i prekogranične mobilnosti te razvoj digitalnih rješenja u prometu. Projekt povezuje osam partnera iz Hrvatske i Italije s ciljem boljeg povezivanja luka, zračnih luka, željeznice, gradskih područja i njihova zaleđa te odgovora na prometne izazove karakteristične za jadransko područje, osobito tijekom turističke sezone.

Ukupna vrijednost međunarodnog projekta SUMMA iznosi 2.611.664,06 eura, dok proračun Splitsko-dalmatinske županije kao projektnog partnera iznosi 400.000 eura, uz 80-postotno sufinanciranje kroz program Interreg Italija – Hrvatska. Među ključnim aktivnostima Splitsko-dalmatinske županije su izrada studije izvodljivosti povezivanja Zračne luke Split i luke Resnik te uspostava digitalne platforme za objedinjavanje prometnih podataka.

Projekt je započeo 1. travnja 2024. godine, a njegovo je trajanje produljeno do 30. rujna 2026. godine.

Edukativni kamp organizira projektni tim SUMMA u okviru Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije, pod vodstvom voditelja projekta Ivana Parčine.

Sudionike će na početku kampa pozdraviti pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Ana Glaurdić Mekinić, a projekt SUMMA predstavit će njegov voditelj Ivan Parčina.

Edukativnim kampom SUMMA želi se mladima omogućiti da prometne izazove svojega grada i županije sagledaju iz nove perspektive – ne samo pitajući se kako danas putujemo, nego i kako želimo putovati u budućnosti.