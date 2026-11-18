Studentski centar Split, javna ustanova koja se ponajprije povezuje sa studentskom prehranom, smještajem i posredovanjem pri zapošljavanju studenata, raspisao je javnu nabavu vrijednu čak 300.000 eura bez PDV-a. No ovoga puta nije riječ o nabavi hrane za studentske menze, opreme za studentske domove ili drugih uobičajenih potrepština, nego o cigaretama, duhanu, elektroničkim cigaretama i duhanskom priboru.

Natječaj pod nazivom „Duhan i duhanski proizvodi” objavljen je 4. studenoga 2026. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a postupak se provodi kao otvorena javna nabava. Iako iznos od 300 tisuća eura na prvi pogled može djelovati neobično kada je riječ o ustanovi zaduženoj za studentski standard, dokumentacija otkriva da se proizvodi ne nabavljaju za besplatnu podjelu studentima, nego za daljnju komercijalnu prodaju u trgovini Studentskog centra.

Cigarete, rezani duhan i elektroničke cigarete: Evo koliko se planira potrošiti

Nabava je podijeljena u šest zasebnih grupa, a najveći dio procijenjene vrijednosti odnosi se na klasične cigarete i rezani duhan. Za prvu grupu tog asortimana predviđeno je 55.000 eura, za drugu čak 177.000 eura, dok je treća grupa procijenjena na dodatnih 50.000 eura. To znači da ukupna procijenjena vrijednost nabave cigareta i rezanog duhana iznosi 282.000 eura bez PDV-a, odnosno 94 posto cijelog natječaja.

Preostali dio odnosi se na druge proizvode povezane s pušenjem. Za elektroničke cigarete predviđeno je 3.000 eura, za jednokratne elektroničke cigarete 12.000 eura, a za duhanski pribor dodatnih 3.000 eura. Dakle, samo za dvije grupe elektroničkih cigareta planirana je nabava procijenjena na ukupno 15.000 eura.

Riječ je o procijenjenim vrijednostima nabave, a ne o već potrošenom novcu. Konačna vrijednost ugovora bit će poznata nakon završetka postupka i odabira ponuditelja, dok će stvarna potrošnja ovisiti o količinama koje će se tijekom ugovorenog razdoblja naručivati.

Sve će se prodavati u trgovini na splitskom Kampusu

Prema dokumentaciji, nabavljeni proizvodi namijenjeni su daljnjoj prodaji u trgovini „Naš mali dućan”, koja se nalazi na adresi Cvite Fiskovića 3 u Splitu, u prizemlju studentskog doma dr. Franje Tuđmana na sveučilišnom Kampusu. Riječ je o trgovini koja već godinama posluje u sklopu Studentskog centra i studentima te drugim kupcima nudi različite proizvode za svakodnevnu uporabu.

Studentski centar na svojim službenim stranicama trgovinu predstavlja kao mjesto na kojem su dostupni prehrambeni proizvodi, svježi kruh i peciva, mliječni proizvodi, higijenske potrepštine te uredski i školski pribor. Trgovina se nalazi neposredno uz caffe bar Tinel, a otvorena je radnim danima od 7 do 20 sati.

Objavljena dokumentacija pokazuje da Studentski centar kroz ovu trgovinu planira nastaviti i maloprodaju duhanskih proizvoda. Ugovor o nabavi predviđen je na razdoblje od 12 mjeseci, a dobavljači će robu isporučivati za potrebe trgovačke djelatnosti ustanove.

Cijena donosi 90 posto bodova, važna je i brzina dostave

Ponude zainteresiranih gospodarskih subjekata zaprimaju se do 4. prosinca 2026. godine u 11 sati, a postupak se vodi pod evidencijskim brojem 30/2026. Ponuditelji se mogu natjecati za pojedine grupe ili za svih šest grupa nabave, pri čemu jedan ponuditelj može dobiti ugovore za svih šest grupa.

Zanimljivi su i kriteriji prema kojima će se birati najpovoljnija ponuda. Cijena nosi 90 posto bodova, dok preostalih 10 posto otpada na vrijeme dostave u slučaju žurnosti. To znači da je ponuđena cijena uvjerljivo najvažniji kriterij odabira, ali se vrednuje i mogućnost brze isporuke robe kada se za time pojavi potreba.

Predviđeno trajanje ugovora je godinu dana, što upućuje na planiranu redovitu opskrbu trgovine, a ne na jednokratnu kupnju. Pritom iznos od 300.000 eura predstavlja procjenu vrijednosti robe koja će se nabavljati, a ne trošak besplatnog osiguravanja duhanskih proizvoda studentima.

Hoće li se na natječaj javiti više dobavljača i po kojim će cijenama Studentski centar ugovoriti nabavu, bit će poznato nakon završetka postupka. Za potpuniju sliku ostaje doznati koliko trgovina stvarno zarađuje od prodaje duhanskih proizvoda te kakvu ulogu ti prihodi imaju u ukupnom poslovanju Studentskog centra Split.