ZANIMLJIV KOMENTAR "Hrvatska je pobijedila, komunjare na aparatima!": "Ma tako vam Boga, tko su vam te 'komunjare'?"

Daša Dragnić, poznata bivša profesorica Ekonomskog fakulteta u Splitu, oglasila se na društvenim mrežama uoči utakmice Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

Dragnić je dugi niz godina radila na splitskom Ekonomskom fakultetu, a javnosti je poznata i po svom društvenom angažmanu u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

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Osim akademske karijere, Dragnić je ranije bila aktivna i u politici. Obnašala je dužnost vijećnice u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije, kao i u Gradskom vijeću Grada Splita.

Upravo zbog njezina dugogodišnjeg javnog djelovanja, njezine objave na društvenim mrežama često privuku pažnju javnosti, osobito kada se odnose na aktualne društvene i sportske teme.

Njezin status vam prenosimo u cijelosti i autentičnosti:

Iako od početka nastojim pratiti svjetsko prvenstvo, jedva čekam šesnaestinu finala da mogu pratiti kako se spada i uživati u svim utakmicama (vremenskoj razlici usprkos), jer ova mi je faza malo 'pre…'. Naravno da sam gledala naše (i neke druge, ciljane ili 'slučajne') utakmice, no ovo ne pišem kako bih svoje komentare viđenog i očekivanja, dodala brojnim stručnim i nestručnim (poput mojih :)). Pišem, jer su me u moru komentara na društvenim mrežama nakon prošle utakmice, zaprepastili oni koji s nogometom veze nemaju. Štoviše, koji ruše nešto jako vrijedno što nam je nogomet, i sport općenito, donosio – brisanje podjela (stvarnih i iskonstruiranih) i zajedništvo u navijanju za naše.

A sada čitam varijacije na temu: "Hrvatska je pobijedila, komunjare na aparatima!". Ma tako vam Boga, tko su vam te 'komunjare'?

Ako se taj naziv nemušto odnosi na ljevicu, po čemu su to lijeve vrijednosti i oni koji ih zastupaju antihrvatski? I imate li za te konstrukcije kakve dokaze ili barem koliko toliko održive indicije (a da nemaju nikakve veze s prošlim stoljećem)? I jeste li svjesni da se onda to ne odnosi samo na one koji su poimence politički izloženi, već da to podrazumijeva i 40,87% onih koji su glasali za lijeve (i centar) - pa zar stvarno mislite da svi ti građani Hrvatske ne vole Hrvatsku niti išta hrvatsko? Usput, pitam za prijateljicu, jesu li onda lijevi po cijelom svijetu (i u zemljama koje komunizam ni socijalizam nisu ni primirisale) isto 'komunjare', i jesu li oni isto anti svojih država i nacija, ili je to samo neka naša specifičnost, blago nam se?

A ako se tim diskriminirajućim 'hrvatstvom' izopćavaju oni koji nisu za HDZ (i moćne im koalicijske partnere;)) i razne samoprozvane 'velike Hrvate', znate li da upravo njihovo postojanje čini višestranačje, a sloboda izbora demokraciju, i da se i time iskazuje ljubav prema Hrvatskoj, kao samostalnoj, u krvi rođenoj državi? Je li vam itko rekao da prava ljubav podrazumijeva i poštovanje, prije svega poštivanje Ustava i svih zakona? A jeste li svjesni da bi se u ovom slučaju ta paranoična diskriminacija odnosila na 56,71% onih koji nisu glasali za HDZ (i pred-post izborne partnere), već za neke druge opcije – pa zar stvarno mislite da svi ti građani Hrvatske ne vole Hrvatsku niti išta hrvatsko?

A upravo rušenje zajedništva, jačanje podjela i mržnje, bilo po narudžbi ili svojevoljno, iz zle namjere ili običnog idiotizma (oprostite, ali ne mogu to drugačije nazvati), nanosi ogromnu štetu Hrvatskoj, njenoj sadašnjosti i budućnosti. I htjela sam napisati „kome krivo, kome drago“, ali neću, jer ne mogu, ne želim vjerovati da bi ikome normalnom to moglo biti drago… a opet…

No, vjerujem, večeras ćemo svi, bez obzira kojoj boji i kojem grbu sa naše zastave pripadali, navijati iz sveg srca i grla, nadajući se da ćemo boljom, dobrom igrom kakvu naša reprezentacija može pružiti, dospjeti što dalje… i još jednom pokazati kakvo čudo Hrvatska može biti kada imamo zajednički cilj i kada svi daju sve, najbolje od sebe! Igraj naša Hrvatska!