Zamjenik šefa vatrogasaca: "Država neka čisti zapuštene privatne parcele i račun šalje vlasnicima"

Požar u Omišu stavljen je pod nadzor, a situacija je jutros mirna, rekao je u Studiju 4 HRT-a ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Split Tomislav Gojo.

Glavni vatrogasni zapovjednik Istarske županije i zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice Dino Kozlevac upozorio je da zaštiti naselja od šumskih požara treba pristupiti mnogo ozbiljnije, čišćenjem šumskih površina i stvaranjem protupožarnih pojaseva oko kuća.

U jednom od najtežih požara u hrvatskoj povijesti poginula je jedna osoba, četvero ljudi teško je ozlijeđeno, a nekoliko desetaka lakše. Izgorjele su kuće, maslinici i automobili.

Turisti se vratili u smještaje

Gojo je rekao da se situacija tijekom jučerašnjeg dana smirila te da su se turisti uspjeli vratiti u svoje kuće i smještaje. Crveni križ ipak i dalje prima pojedinačne pozive turista kojima su potrebni prijevoz, informacije, novi dokumenti ili pomoć pri uspostavljanju kontakata.

Naglasio je da će se posljedice požara osjećati dugo jer su ljudi koji su mu svjedočili doživjeli veliku traumu.

- Ljudi u takvim situacijama budu u golemom strahu i vrlo im je teško donijeti razumnu odluku. Vode se instinktom. Ono što vidimo na snimkama izgleda strašno i vjerujem da su ljudi koji su bili ondje doista u velikoj traumi, rekao je Gojo za HRT.

Poručio je da su žurne službe na raspolaganju za svaki oblik pomoći. U pružanju pomoći sudjelovali su svi djelatnici splitskog Crvenog križa, kao i volonteri i građani.

- Građani u takvim situacijama uvijek pokažu veliko srce. U prvim satima ljudi često imaju zahtjeve na koje ne možemo odmah odgovoriti, a tada uskaču građani i volonteri, istaknuo je Gojo.

Ne sjedati u automobile

Kozlevac je upozorio da je panika najveći problem u ovakvim situacijama. Strah je, istaknuo je, ljudski i požara se boje i sami vatrogasci, no važno je sačuvati smirenost i slušati upute službi.

- Vrlo je pogrešno sjedati u automobil i kretati se cestom koja je zahvaćena vatrom. Ljudi trebaju što prije izaći iz objekta, zatvoriti otvore ako mogu, uzeti samo osobne stvari i dokumente te otići na sigurno mjesto, rekao je.

Upozorio je da vozila mogu zakrčiti cestu i tako stvoriti klopku za ljude, ali i onemogućiti prolazak interventnim službama. Automobile ne treba ostavljati u zelenilu, a dokumente i važne stvari korisno je držati na jednome mjestu kako bi ih se u slučaju opasnosti moglo brzo ponijeti.

- Ne treba gasiti vatru niti se zadržavati oko nje, osobito u ljetnoj odjeći i obući. Treba se izvući na sigurno, ali ne izlaziti automobilom na cestu ako evakuaciju nisu organizirale službe, naglasio je Kozlevac.

Dodao je da je iz ugroženog područja izvučeno gotovo dvije tisuće ljudi te da je evakuacija većim dijelom bila organizirana.

Ozbiljnija prevencija

Kozlevac smatra da cijela zajednica mora mnogo ozbiljnije pristupiti prevenciji šumskih požara. Kao jedan od prvih koraka izdvojio je čišćenje zapuštenih šumskih površina, bez obzira na to jesu li u državnom ili privatnom vlasništvu.

Upozorio je i na gradnju objekata unutar borovih šuma te na stabla koja se nalaze neposredno uz kuće.

- Lijepo je vidjeti bor naslonjen na kuću, ali on je pretvara u potencijalno ugrožen objekt jer se požar sa zelenila prenosi na građevinu. Oko kuća i naselja mora postojati stručno planiran pojas bez velikog raslinja, rekao je.

Prema njegovim riječima, sa šumarima i drugim stručnjacima treba razmotriti sadnju mješovitih kultura umjesto pretežno borovih šuma. Potrebno je graditi i dodatne šumske putove i prosjeke te u prevenciju uložiti znatnija financijska sredstva.

Kozlevac smatra da propise treba prilagoditi kako bi država mogla očistiti zapuštene privatne parcele, a trošak naplatiti vlasnicima.

- Nitko nema pravo svojim nečinjenjem ugrožavati druge. Širenje požara u pravilu je povezano s neočišćenim šumskim površinama, poručio je.

Istaknuo je da su posljednjih šest ili sedam godina napravljeni veliki pomaci u organizaciji vatrogastva te ulaganju u tehniku i opremu, ali da treba učiniti još. Zračne snage, rekao je, sudjeluju u gašenju dijela požara i presudno pomažu pri velikim intervencijama, dok velik broj požara zemaljske snage ugase prije nego što postanu veći.

- Kada primijetite dim ili vatru, odmah dojavite. Presudni su brza dojava i brza intervencija. Kada se nađete u ovakvoj situaciji, spašavajte se i nemojte ometati vatrogasce, zaključio je Kozlevac.