Zamjenik gradonačelnika Kijeva stigao u Split: Evo što žele preuzeti od gradske uprave

Zamjenica Matea Dorčić primila je danas zamjenika gradonačelnika Grada Kijeva Volodymyra Prokopiva sa suradnicima. U središtu sastanka bila je razmjena iskustava o organizaciji gradske uprave, razvoju digitalnih administrativnih usluga te funkcioniranju lokalne samouprave u kriznim okolnostima.

Na početku sastanka zamjenik Volodymyr Prokopiv podijelio je izazove uslijed ratnih okolnosti i njihov utjecaj na funkcioniranje administracije i pružanje usluga građanima. Naglasio je kako je cilj posjeta upoznati se s iskustvima Splita u organizaciji i razvoju gradske uprave te prikupiti primjere dobre prakse koji bi mogli poslužiti u izradi dugoročne strategije razvoja administrativnog sustava u Kijevu.

Zamjenica Dorčić istaknula je kako Grad Split s velikim razumijevanjem prati izazove s kojima se suočavaju ukrajinski gradovi te će rado podijeliti iskustva i znanja stečena kroz razvoj gradske uprave i digitalnih usluga, kao i razvoj drugih oblika međunarodne suradnje.

Tijekom sastanka predstavljena su iskustva Grada Splita u organizaciji i digitalizaciji javne uprave. Voditeljice Višnja Mikulić i Dragana Dragičević predstavile su način funkcioniranja Jedinstvenog upravnog mjesta, sustava eGOP, Kontakt centra, aplikacije Smart City te daljnji razvoj digitalnih usluga kroz unaprjeđenje eGOP-a, e-Podneska i njihovu integraciju sa sustavom e-Građani, dok je pročelnik Kruno Jelinović predstavio iskustva Grada Splita u području skrbi za hrvatske branitelje te mogućnosti rehabilitacije i potpore ratnim veteranima.

Sastanak je zaključen obostranim interesom za nastavak suradnje i razmjenu stručnih iskustava, uz zaključak kako povezivanje gradova i razmjena dobrih praksi predstavljaju važan doprinos jačanju lokalne samouprave i kvalitetnijem pružanju usluga građanima.