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Zamislite da vam sve što imate nestane za tren. Vatra je noćas gutala sve pred sobom

Apokaliptični prizori stižu s omiškog područja
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Donosimo vam prizore uživo s terena u Lokvi Rogoznici, gdje su razmjeri požara katastrofalni. Velika površina ostala je potpuno opožarena, a iza vatrene stihije ostali su brojni izgorjeli automobili i kuće.

Prizori s terena najbolje pokazuju razmjere požara koji je tijekom noći poharao područje između Mimica i Omiša. Vatrogasci su se satima borili za svaku kuću, a vatra je uništila brojne objekte i vozila.

UŽIVO Sedam ljudi životno ugroženo, vatra gutala sve pred sobom. Ovo su najnovije informacije o velikom požaru koji je krenuo od Lokve Rogoznice

Iako je jutros situacija mirnija i nema otvorenog plamena, posljedice požara su ogromne. Na terenu su i dalje vatrogasci i druge službe, a slijedi procjena štete i očevid.

 

Pratimo situaciju uživo i donosimo vam najnovije prizore i informacije s požarišta.

pozar omis lokva foto djurdja 1
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