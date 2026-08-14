Zamislite da vam sve što imate nestane za tren. Vatra je noćas gutala sve pred sobom

Donosimo vam prizore uživo s terena u Lokvi Rogoznici, gdje su razmjeri požara katastrofalni. Velika površina ostala je potpuno opožarena, a iza vatrene stihije ostali su brojni izgorjeli automobili i kuće.

Prizori s terena najbolje pokazuju razmjere požara koji je tijekom noći poharao područje između Mimica i Omiša. Vatrogasci su se satima borili za svaku kuću, a vatra je uništila brojne objekte i vozila.

Iako je jutros situacija mirnija i nema otvorenog plamena, posljedice požara su ogromne. Na terenu su i dalje vatrogasci i druge službe, a slijedi procjena štete i očevid.

Pratimo situaciju uživo i donosimo vam najnovije prizore i informacije s požarišta.