ZAMALO TRAGEDIJA Vozaču ispod novog Omiškog mosta doletjela stijena u auto: "Zabila mi se kraj glave"

Iako se po živi u termometru ne bi reklo, ljeto se polako približava kraju, a na kraju ljeta tek će donekle splasnuti pritisak na najproblematičnijom i najprometnijom cestom u Hrvatskoj, onom između Splita i Omiša.

Kakva-takva alternativa jadranskoj magistrali je cesta preko Zakučca, pa se mnogi vozači nadaju izbjeći kolone uz more tako da "presjeku" na Naklice, Tugare, Žrnovnicu... Iako se naveliko najavljivalo otvaranje Omiške zaobilaznice krajem ove godine, potpuno je izvjesno da se to neće dogoditi nego će događaj pričekati sljedeću godinu. Naravno, jedino pravo rješenje je izgradnja brze ceste Split - Omiš, a to će se dogoditi jednom kada političari, od lokalnih do nacionalnih, primijete da nisu sami sebi svrha i da "negdje dolje" vlada poprilična patnja kada se mora u autu na tih 20 i nešto kilometara.

U međuvremenu, Omišanin sa splitskom adresom, 38-godišnji Teo Baučić, neće skoro zaboraviti jučerašnji dan. Naime, on se u kasnim popodnevnim satima spuštao sa Zakučca prema Omišu, a oko 16:30 na vjetrobransko staklo njegovog automobila doletjela je kamena gromada.



"Vozio sam se prema Omišu, išao sam na posao. Bio sam u koloni i kada sam prolazio točno ispod tunela začuo se jak udarac. Shvatio sam da mi je na vjetrobransko staklo pao oveći kamen, svega dvadesetak centimetara od glave. Stijena je razbila staklo i ostala u njemu", govori nam šokirani Omišanin.

"Nakon početnog šoka sam se sabrao i dovezao auto do parkirališta. Tu sam stao i pozvao policiju. Nažalost, u to vrijeme nije bilo dostupnih policijskih djelatnika za uviđaj pa je on obavljen iza mog posla, oko 22:30", kazuje nam Baučić..

Srećom, nije ozlijeđen, a da je vozio neznatno brže, ne zna što bi se dogodilo.

"Mi koji živimo ovdje, oduvijek upozoravamo na ovakve stvari, a bojimo se da se jednom ne dogodi tragedija. Bilo kako bilo, slijedi tužba odgovornima s moje strane", najavljuje 38-godišnjak.