"Zamalo sam izgubio glavu, ali živ sam i dobro je": Dramatične Škorine riječi na krcatoj splitskoj Pjaci

Dan nakon Božića, Pjaca je ponovno postala mjesto glazbe i okupljanja! Unatoč prohladnoj večeri, središnji splitski trg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta pri čemu su različite generacije pjevale u isti glas.

Miroslav Škoro publiku je pozdravio u svom prepoznatljivom, neposrednom tonu:

„Hvaljen Isus i Marija, neka je svima sretan Božić i sretan imendan svim Stipanima, Stjepkama, Stipama, Štefovima... Trebali smo ovaj koncert održati još u kolovozu, ali nas je nevrijeme spriječilo“, rekao je i obećao da će se bend i on potruditi pružiti publici večer za pamćenje, što su i napravili!

Između pjesama Škoro je neprestano komunicirao s publikom, dijelio uspomene, pošalice i osobne trenutke, stvarajući osjećaj bliskosti i zajedništva. Red pjevanja, red smijeha i osjećaj ponosa stvorili su onaj savršeni trenutak kada se izvođač i publika 'nađu'.

Na prepunoj Pjaci, emocije su rasle iz pjesme u pjesmu, a publika je ostala do samoga kraja, ne mareći za hladnoću.

„Četrdeset godina na sceni nije malo, a na našim koncertima uvijek su prisutne razne generacije, od onih koji su odrasli uz naše pjesme, do onih koji ih tek otkrivaju“, rekao je Škoro nakon koncerta otkrivši kako su mu nastupi u Splitu uvijek posebno emotivni jer s ovim gradom ima osobnu i obiteljsku povezanost.

Godinu na izmaku, Škoro je ocijenio vrlo intenzivnom, zdravstvene poteškoće su sada iza njega, proslavio je 40 godina glazbene karijere nizom koncerata, a sada slijede nove pjesme i rad na novom albumu.

„U 2025 sam zamalo izgubio glavu, ali živ sam i dobro je.“, rekao je Škoro uputivši za kraj jednostavnu, ali snažnu poruku za nadolazeću 2026. godinu:

„Volio bih da svi imamo sreće, da imamo mira i da smo zajedno. Kad smo zajedno, možemo sve.“

Advent na Pjaci nastavlja se i ove subote, 27. prosinca. U 11 sati očekuje nas Novogodišnji gala orkestar, Blanka Tkalčić i Ervin Baučić , a u 19 sati koncert grupe Pavel donijet će nježnu i iskrenu glazbenu večer.

„Splite moj, pripremite kuhano vino i vidimo se, veselimo se od srca!“, poručio je Aljoša Šerić uz podršku dobro raspoloženih članova banda.

Program adventa u Splitu pratite na advent.split.hr