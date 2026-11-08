"Zamalo" pijavica između Šolte i Čiova. Današnji oblaci samo su uvod: Jugo i kiša koliko god "pogled seže"

Nedjelja je u Dalmaciji donijela postupnu promjenu vremenskih prilika, čime je završilo razdoblje obilježeno vrlo hladnim noćima i jutrima. Nakon nekoliko dana tijekom kojih su se, osobito u Dalmatinskoj zagori, jutarnje temperature spuštale na vrlo niske vrijednosti, povećana naoblaka pridonijela je njihovu porastu. Oblaci su tijekom noći i jutra usporili hlađenje zraka, ali su istodobno tijekom dana ograničili zagrijavanje, pa su najviše dnevne temperature bile nešto niže nego prethodnih sunčanijih dana.

Za razliku od početka tjedna, kada je vjetar bio izraženiji, tijekom vikenda u većem dijelu Dalmacije prevladavao je slab vjetar. Vrijeme ipak nije bilo potpuno stabilno. Na pojedinim područjima povremeno je padala kiša, a lokalni pljuskovi donijeli su i dvoznamenkaste količine oborina.

Najtoplije na Korčuli, temperatura se približila 20 stupnjeva

Prema podacima meteoroloških postaja mreže Crometeo, najviše dnevne temperature zraka tijekom nedjelje bile su razmjerno ugodne za početak studenoga. Najtoplije je bilo u Veloj Luci na Korčuli, gdje je izmjereno 19,8 °C, dok je obližnja postaja Gabrica zabilježila 19,5 °C. Visoke temperature zabilježene su i u šibenskoj Dubravi, gdje se živa u termometru popela na 18,7 °C.

Na Braču je Milna dosegnula 17,8 °C, koliko je izmjereno i u Komiži na Visu, dok je na Hvaru najviša dnevna temperatura iznosila 17,7 °C. Jednako toliko zabilježeno je u Jesenicama, a u Starom Gradu na Hvaru izmjereno je 17,6 °C. Seget Donji i splitski Stobreč dosegnuli su 17,5 °C, dok su korčulansko Blato i uvala Tatinja na Šolti zabilježili 17,3 °C. Na Čiovu, u predjelu Tepli bok, najviša temperatura bila je 17,1 °C.

Iako se temperatura u pojedinim dijelovima Dalmacije približila granici od 20 stupnjeva, zbog više oblaka dnevno zagrijavanje bilo je nešto slabije. S druge strane, upravo je naoblaka omogućila blaža jutra, najavljujući postupni završetak razdoblja izrazito hladnih noći.

Kiša vrlo lokalnog karaktera: U Staševici i Vrgorcu gotovo 15 litara

Oborine su tijekom nedjelje bile izrazito neujednačeno raspoređene. Dok je na mnogim meteorološkim postajama u Dalmaciji izostala mjerljiva količina kiše, pojedini lokalni pljuskovi donijeli su više od 10 litara po četvornome metru. Do 19 sati najviše je kiše među dostavljenim dalmatinskim postajama izmjereno u Staševici, 14,6 litara po četvornome metru, a odmah iza nje bio je Vrgorac s 14,5 litara.

Na zvjezdarnici na Mosoru, na nadmorskoj visini od 652 metra, izmjereno je 10,2 litre kiše po četvornome metru, dok je u Martinovićima u Župi dubrovačkoj palo 10,1 litra. Slijede Unjka s 9,7 litara te Krković s 9,4 litre po četvornome metru. Podaci pokazuju da su pljuskovi bili vrlo lokalizirani te da su se količine oborina znatno razlikovale čak i između relativno bliskih područja.

Istodobno, na brojnim postajama, uključujući Zadar, šibensku Brodaricu, Dubrovnik, Pag i dijelove Dalmatinske zagore, nisu zabilježene značajnije oborine. Takva raspodjela kiše još jednom potvrđuje koliko su lokalne razlike u vremenskim prilikama u Dalmaciji izražene, osobito u situacijama kada nema organiziranijeg oborinskog sustava.

Zanimljiva pojava između Čiova i Šolte: Na nebu se pojavio oblačni lijevak

Posebno zanimljiva meteorološka pojava zabilježena je u kasnim prijepodnevnim satima na morskom području između Čiova i Šolte. Ondje je uočena pojava nalik pokušaju stvaranja pijavice, odnosno ljevkasti oblak poznat pod engleskim nazivom funnel cloud.

Riječ je o pojavi pri kojoj se iz baze oblaka prema tlu ili morskoj površini spušta lijevkasto oblikovan oblak povezan s rotacijom zraka. Međutim, pojava takvog lijevka ne znači nužno da se razvila pijavica. Da bi se govorilo o pijavici, vrtlog mora dosegnuti morsku površinu, što u ovom slučaju nije potvrđeno.

Iako se pijavice češće povezuju s izraženijim atmosferskim nestabilnostima, njihove početne faze mogu se pojaviti i u situacijama kada vremenske prilike na prvi pogled ne djeluju osobito dramatično. Nedjeljna pojava između Čiova i Šolte stoga je bila jedan od zanimljivijih meteoroloških detalja dana.

Novi tjedan donosi znatno toplije, ali i nestabilnije vrijeme

Nedjeljom je tako postupno završilo razdoblje vrlo hladnih noći i jutara, a pred nama je osjetnija promjena vremenskih prilika. U novom tjednu očekuje se znatno toplije, ali i znatno nestabilnije vrijeme, uz češće oborine nego tijekom tjedna koji je na izmaku.

To znači da će stanovnici Dalmacije idućih dana imati manje razloga za brigu zbog niskih jutarnjih temperatura, ali će zato kišobrani biti potrebni znatno češće. Nakon relativno mirnog vikenda, vremenske prilike ponovno će postati promjenjivije, uz izmjene oblačnih razdoblja i kiše.

Detaljniju vremensku prognozu za novi tjedan, uključujući raspored oborina, očekivane temperature i vjetar, čitajte u ponedjeljak ujutro na portalu Dalmacija Danas.