Zalasci sunca, konji i domaća večera: U Dalmatinskoj zagori ovog ljeta možete doživjeti večer za pamćenje

Ljeto je idealno vrijeme za bijeg od svakodnevice, a samo pola sata vožnje od Splita skriva se iskustvo koje spaja prirodu, opuštanje i nezaboravne prizore zalaska sunca.

Na Ranchu Horse Family u Kladnjicama tijekom srpnja i kolovoza organiziraju posebna večernja terenska jahanja kroz prekrasne krajolike Dalmatinske zagore. Dok se dan polako približava kraju, jahači prolaze stazama okruženima netaknutom prirodom, a cijelo iskustvo završava uz domaću večeru i ugodno druženje.

Posebnost ovog programa je što prethodno iskustvo nije potrebno. Terenska jahanja prilagođena su i potpunim početnicima, a grupe su ograničene na najviše šest jahača kako bi svaki sudionik imao dovoljno pažnje i podrške stručnog vodstva.

Mirni i pouzdani konji, spokoj prirode i prizori zalaska sunca stvaraju atmosferu koju je teško pronaći u svakodnevnom životu. Upravo zato ova avantura privlači parove koji traže romantičan izlazak, obitelji koje žele zajedničko iskustvo u prirodi, ali i društva koja žele provesti večer na drugačiji način.

Nakon jahanja sudionike očekuje domaća večera, a mogu birati između dva jedinstvena ambijenta. Večera se može organizirati u šumi, okružena mirisima prirode i zvukovima ljetne večeri, ili na samom ranču u opuštenoj obiteljskoj atmosferi među konjima i domaćim životinjama.

Osim uspomena koje ostaju dugo nakon povratka kući, posjetitelji sa sobom nose i pregršt fotografija nastalih u jednom od najljepših trenutaka dana – kada sunce nestaje iza brda Dalmatinske zagore i oboji krajolik toplim zlatnim tonovima.

Broj mjesta po grupama je ograničen, stoga su rezervacije obavezne.

Za više informacija i rezervacije zainteresirani se mogu javiti na broj 091 240 2020.

Nezaboravna avantura završava tamo gdje najljepši zalazak sunca susretne miris domaće večere.