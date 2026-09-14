ZAKUHALO NA ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI Baričević Ivoševiću: 'Ovakvi kao ti su mog muža u Beogradu tukli i maltretirali'

Danas se održava sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a pred županijskim vijećnicima je, barem na papiru, prilično skroman dnevni red. Današnju sjednicu možete pratiti UŽIVO na portalu Dalmacija Danas.

Krenulo je danas atraktivno i brzo, očigledno su vijećnici dobro odmoreni i orni za raspravu stigli na Skupštinu...

Za početak je Ružica Jakšić (SDP) u ime oporbenih stranaka predložila dodatnu točku dnevnog reda, o otpadu.

-Potrebno je u što kraćem roku naći rješenje za otpad, održavati sastanke s načelnicima i gradonačelnicima... - između ostalog je navela Ružica Jakšić

Pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Marija Vuković je odmah potvrdila kako Županija apsolutno surađuje i pomaže jedinicama lokalne samouprave te kako su u kontaktu s Ministarstvom i Fondom...

-Moram podcrtati obaveze JLS koji po zakonu moraju brinuti o svom otpadu i odvajati. - naglasila je pročelnica, a na te note nadovezao se dožupan Ante Šošić.

-Ovo je jedan populistički način da se pokuša uvesti obveza da župan obavlja tuđi posao. Poštujmo strukturu vlasti, zna se tko što mora odraditi, župan će odraditi svoj dio posla kao i do sada.

Koju rečenicu je morao s govornice uputiti i župan Blaženko Boban, koji je podigao i ton...

-Doslovno iz sata u sat koordiniramo s načelnicima i gradonačelnicima. A što se tiče Lećevice, ona je apsolutno trebala biti ranije i ima naše odgovornosti u tome. Ali nemojte zaboraviti da ima i podmećanja iz ovih klupa - vi upravljate udrugama koji su sputavali projekt, odveli ga na sud i odugovlačili s Lećevicom! - odlučan je bio župan.

Pobunio se Bojan Ivošević, ispravkom netočnog navoda.

-Molim samo župana da ne govori neistine, jer mi gore nemamo nikoga, a aktualni zaposlenik RERE je radio u toj udruzi, dakle vaši vlastiti ljudi su se borili protiv Lećevice!

Dobro, ta dodatna točka dnevnog reda nije usvojena, što je bilo očekivano.

A Matejas Jozipović (NLM) pokušao je predložiti dodatnu točku oko aktivnosti nakon požara.

-Nismo mislili predlagati tu točku po hitnom postupku, ali kako nam se ponavlja ova situacija sad i na Braču, ne bi željeli da se dogodi nešto loše. Da obavimo konstruktivnu raspravu sa zaključcima i nadogradnji SRUUK-a, da se uvede barem još jedan strani jezik za turiste, uz možda još neke dodatne informacije, ne samo 'na vašem području je veliki požar'. - kao i obično verbalan je bio Jozipović.

Župan Boban ne samo da se složio s prijedlogom, nego je i podigao ulog, odigrao je 'all in'!

-Predlažem tematsku sjednicu na ovu temu pod hitno, kako bi sve organizirali i ovdje imali i vatrogasce za te navode kako su se možda mogle izbjeći ljudske žrtve. Izražavam žaljenje svima koji su nastradali u katastrofalnim požarima, ali moramo organizirati jednu tematsku sjednicu na koju ćemo pozvati i nacionalnu razinu vatrogastva, Hrvatske šume, Hrvatske ceste, sve hitne službe... - najavio je župan Boban tematsku sjednicu ŽS zbog velikih požara.

A zatim je došlo do kratke pauze iz protokolarnih razloga, Ivošević nije bio zadovoljan što predsjednik ŽS nije dao opomenu Danici Baričević (HDZ) zbog nekih trivijalnosti, iako zbog sličnih 'prestupa' vijećnici oporbe uredno dobiju opomenu.

Dobro, to nije bilo toliko bitno po našem sudu pa ćemo preskočiti tu razmjenu.

Makar moramo spomenuti kako je u offu, valjda izazvana njegovim ekspozeom, Baričević kazala 'ovakvi kao ti su mog muža u Beogradu tukli i maltretirali', u kontekstu činjenice da su njenog supruga prije 36 godina, dok je kao i ostala mladost pa tako i Hrvati, služio JNA u Beogradu, zlostavljalo tadašnje zapovjedništvo vojske jer nisu htjeli napadati Hrvatsku...

-To je nešto jako ružno što si rekla, jako ružno. - uzvratio je u toj usputnoj prepirci Ivošević.