ZAKS slavi otvaranje nove poslovnice u Splitu u društvu Jelene Rozge

Početak rujna u Splitu bit će u znaku jednog posebnog druženja. ZAKS u četvrtak, 3. rujna, od 17 do 19 sati slavi otvorenje nove poslovnice u Joker Mallu Split, a događanju će se pridružiti i ambasadorica brenda Jelena Rozga.

Na adresi Put Brodarice 6 posjetitelje očekuje poslijepodne ispunjeno druženjem, fotografijama, slatkim iznenađenjima i malim gestama koje stvaraju lijepe uspomene. Događanje je otvoreno za sve, pa se proslavi mogu pridružiti svi koji žele biti dio nove ZAKS priče u Splitu.

Posebno druženje s Jelenom Rozgom

Jelena Rozga već je godinama dio ZAKS priče, a upravo će Split biti mjesto njihova novog susreta s publikom.

Posjetitelji će imati priliku družiti se s Jelenom, zabilježiti zajedničke fotografije i provesti dio poslijepodneva u opuštenoj atmosferi. Poseban trenutak događanja bit će rezanje tradicionalnog krokanta, koji će Jelena pred okupljenim gostima simbolično podijeliti s posjetiteljima. Krokant će tako ovom otvorenju dati i prepoznatljivu splitsku notu te dodatno naglasiti slavljenički karakter događanja.

Nekoliko riječi koje mogu značiti puno

Jedan od detalja osmišljenih upravo za ovaj event je ZAKS poštanski sandučić. Posjetitelji će moći odabrati razglednicu, napisati poruku osobi koja im je važna i ostaviti je u sandučiću, a ZAKS će se pobrinuti da ona stigne na svoju adresu.

U vremenu brzih poruka i kratkih odgovora, rukom napisana razglednica vraća pažnju jednostavnoj, ali osobnoj gesti. Upravo takve poruke često postaju uspomene koje čuvamo dugo nakon što ih primimo.

Photobooth, slastice i uspomene iz Joker Malla

Za fotografije s događanja pobrinut će se photobooth u kojem će posjetitelji moći zabilježiti trenutke s otvorenja i ponijeti sa sobom uspomenu na druženje. Slatki dio poslijepodneva bit će rezerviran za slastice Tee Mamut, koje će dodatno zaokružiti cijelo iskustvo. Otvorenjem nove poslovnice ZAKS želi stvoriti mjesto koje nije vezano samo uz odabir nakita, nego i uz trenutke, emocije i priče koje stoje iza njega.

Vidimo se 3. rujna u Joker Mallu

Događanje je otvoreno za javnost i nije potrebna prethodna prijava. Svi zainteresirani mogu se pridružiti u četvrtak, 3. rujna, od 17 do 19 sati u ZAKS poslovnici u Joker Mallu Split, Put Brodarice 6. Dođite, upoznajte Jelenu Rozgu, napišite poruku nekome posebnom, zabilježite svoju fotografiju za uspomenu i zajedno sa ZAKS-om proslavite novo splitsko otvorenje.

Jer ljubav se daruje i nosi cijelu godinu.