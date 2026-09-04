Zaks proslavio otvaranje najveće i najnovije poslovnice u Splitu u društvu Jelene Rozge

Početak rujna u Splitu donio je novo mjesto za ljubitelje nakita, ali i priliku za druženje, uz male geste koje zauvijek ostaju u sjećanju. ZAKS je proslavio otvorenje svoje najveće i najnovije poslovnice u Joker Mallu Split (Put Brodarice 6), a posebna gošća bila je ambasadorica brenda Jelena Rozga.

Gosti su imali priliku upoznati Jelenu i fotografirati se s njom, ali i biti dio posebnog glazbenog trenutka - Jelena je održala mini koncert koji se uživo prenosio na Instagramu. Dugogodišnja povezanost Jelene Rozge i ZAKS-a rezultat je zajedničke ljubavi prema eleganciji, emocijama i posebnim trenucima, a otvorenje nove splitske poslovnice bilo je prilika da se ta priča još jednom prenese iz kampanje u neposredno druženje s posjetiteljima.

Otvorenje je imalo i prepoznatljiv splitski detalj - krokant. Nezaobilazni splitski klasik bio je dio slavlja, uz razne slatke zalogaje koji su otvorenju dali dodatnu splitsku notu, ali i otvorili prostor za ono što najbolje prati svako dobro druženje - dijeljenje slatkih zalogaja i trenutaka s dragim ljudima.

I ovog je puta, sad već tradicionalni ZAKS poštanski sandučić povezao nakit s osobnim pričama. Posjetitelji su mogli odabrati razglednicu, napisati poruku voljenoj osobi ili nekome kome žele uljepšati dan i ubaciti je u sandučić, a ZAKS će se pobrinuti da poruka stigne do svog primatelja. Ideja je jednostavna – pokloniti pažnju malim, osobnim gestama koje u digitalnom svijetu sve rjeđe dobivaju svoje mjesto. Rukom napisana poruka možda je mala stvar, ali upravo zato može imati posebno značenje.

Za uspomenu na druženje bio je postavljen i photobooth, u kojem su posjetitelji mogli zabilježiti trenutke s otvorenja i odmah dobiti fotografiju. U vremenu kada fotografije najčešće ostaju u galeriji mobitela i rijetko ih više pretvaramo u fizičke uspomene, ZAKS vraća mali ritual fotografije koju možemo sačuvati, pokazati drugima ili jednostavno staviti na neko posebno mjesto.

ZAKS tako i otvorenje svoje najveće i najnovije poslovnice povezuje s onim što nakit često prati - važnim ljudima, posebnim prilikama i trenucima koje želimo sačuvati. Komad nakita može biti dar, znak pažnje ili podsjetnik na nekoga i nešto što nam je važno, a upravo mu takve osobne priče daju značenje koje nadilazi sam predmet.

Sudeći po velikom odazivu i brojnim posjetiteljima koji su se pridružili otvorenju, bilo je to druženje koje je još jednom pokazalo koliko posebni trenuci dobivaju na vrijednosti kada ih dijelimo s drugima. Jer ljubav se daruje - i nosi - cijelu godinu.

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