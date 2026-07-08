Zahtjev iz splitskog SDP-a: "Matijević nakon pravomoćne presude više ne može biti gradski vijećnik"

Nakon pravomoćne presude kojom je Davor Matijević proglašen krivim za psihičko nasilje u obitelji, iz splitskog SDP-a stigla je oštra reakcija. Gradski vijećnik SDP-a Danijel Kukoč poručio je kako Matijević, prema njihovu stavu, više ne može vjerodostojno obnašati dužnost gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita.

"Pravomoćna presuda kojom je Davor Matijević proglašen krivim za psihičko nasilje u obitelji ozbiljna je činjenica koja nosi i pravne i političke posljedice. Smatramo da osoba pravomoćno osuđena za nasilje u obitelji više ne može vjerodostojno obnašati dužnost gradskog vijećnika. Zato pozivamo Davora Matijevića da preuzme odgovornost i podnese ostavku na mjesto vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita", poručio je Kukoč.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Nema moralnog ni političkog temelja za ostanak na dužnosti"

Iz SDP-a Split ističu kako jasno i nedvosmisleno osuđuju svaki oblik nasilja, posebno ono koje se događa u obiteljskom okruženju, gdje bi svaka osoba trebala biti sigurna i zaštićena.

Naglašavaju i kako politika ne podrazumijeva samo obnašanje funkcije, nego i odgovornost prema građanima, institucijama i vrijednostima koje javni dužnosnici zastupaju. "Od ljudi koji traže povjerenje građana i predstavljaju ih u javnom prostoru očekuje se viša razina odgovornosti, osobnog integriteta i svijesti o posljedicama vlastitih postupaka", navodi Kukoč.

Podsjetio je i da je Matijević mandat u Gradskom vijeću osvojio na lokalnim izborima kao prvi na listi SDP-a Split. Nakon što je napustio stranku, odlučio je zadržati mandat osvojen na toj listi. "Smatramo da nakon pravomoćne presude za psihičko nasilje u obitelji više ne postoji moralni ni politički temelj za nastavak obnašanja javne dužnosti. Očekujemo da podnošenjem ostavke pokaže barem minimum političke odgovornosti i poštovanja prema građanima koji su mu dali svoje povjerenje", poručuje Kukoč.

"Ovo nije pitanje političkih obračuna"

U SDP-u Split tvrde kako njihov zahtjev nije motiviran političkim obračunima ni stranačkim interesima, nego standardima koji bi, kako ističu, trebali vrijediti za sve javne dužnosnike.

"Ovo nije pitanje političkih obračuna niti stranačkih interesa. Ovo je pitanje standarda koje postavljamo za sve javne dužnosnike. Ako tražimo odgovornost od drugih, moramo je zahtijevati i od onih koji su obnašali ili obnašaju dužnost u naše ime", istaknuo je Kukoč. Dodao je kako će SDP Split i dalje zastupati politiku u kojoj nema tolerancije prema nasilju, u kojoj se štiti dostojanstvo žrtava te u kojoj javna funkcija mora biti povezana s osobnom odgovornošću.

"Građani Splita zaslužuju predstavnike koji će njihovo povjerenje opravdati svojim djelima, a ne dovoditi ga u pitanje svojim postupcima", zaključio je Danijel Kukoč, gradski vijećnik SDP-a.