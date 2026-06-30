Zagvozd postaje kazališna prijestolnica ljeta: Počinju 'Glumci u Zagvozdu' uz Kerempuh, LADO i spektakl pod zvijezdama

Jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u Dalmatinskoj zagori, Kazališni susreti Glumci u Zagvozdu, svečano će biti otvorena u petak, 4. srpnja, na Trgu glumaca u Zagvozdu.
Otvorena manifestacija "Glumci u Zagvozdu". U gledalištu su bili župan Boban i splitski poteštat Šuta
Manifestacija koja je od 1998. godine izrasla u nacionalno prepoznatljiv festival ugostila je gotovo sva relevantna hrvatska kazališta, brojne istaknute glumce, glazbenike i umjetnike, a tijekom godina uvrštena je i među deset najoriginalnijih kulturnih projekata jugoistočne Europe. I ovog će ljeta Trg glumaca u Zagvozdu ponovno postati središte kazališnog života pod vedrim nebom.
Fotogalerija 27. po redu Kazališnog susreta "Glumci u Zagvozdu"
Glumci u Zagvozdu: Počela tradicionalna manifestacija, 27. put po redu
Detaljni program pogledajte u nastavku...
Detaljni program pogledajte u nastavku...