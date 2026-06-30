Zagvozd postaje kazališna prijestolnica ljeta: Počinju 'Glumci u Zagvozdu' uz Kerempuh, LADO i spektakl pod zvijezdama

Jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u Dalmatinskoj zagori, Kazališni susreti Glumci u Zagvozdu, svečano će biti otvorena u petak, 4. srpnja, na Trgu glumaca u Zagvozdu.

Manifestacija koja je od 1998. godine izrasla u nacionalno prepoznatljiv festival ugostila je gotovo sva relevantna hrvatska kazališta, brojne istaknute glumce, glazbenike i umjetnike, a tijekom godina uvrštena je i među deset najoriginalnijih kulturnih projekata jugoistočne Europe. I ovog će ljeta Trg glumaca u Zagvozdu ponovno postati središte kazališnog života pod vedrim nebom.

Fotogalerija 27. po redu Kazališnog susreta "Glumci u Zagvozdu"

Umjetnički direktor i osnivač festivala Vedran Mlikota najavio nam je raspored ovogodišnjeg programa 29. Kazališnih susreta 'Glumci u Zagvozdu', koji se i ove godine održavaju u ljetnim mjesecima te donose raznolik kazališni i glazbeni program. Feđe Klarića.Nakon toga 11.7. je predstava kazališta Moruzgva, 18.7. je nastup ansambla Lado koji će nam sa svojim orkestrom demonstrirati jednu glazbenu priču koja prolazi kroz cijelu Hrvatsku, od Slavonije do Dubrovnika. Zatim 25. srpnjadolazi kazalište Požega sa adaptacijom Goldonijeve Gostjoničarke u režiji Davora Svedružića.1.8. dolazi kazalište Rugantino iz Zagreba sa predstavom 'Kronika seoske ljubavi' u kojoj glumi Sreten Mokrović i Gordana Gadžić. Zatim 7. dolazi Zoran Ćubrilo sa predstavom 'Bullshit lipi moj' rađenoj po pjesmama i tekstovima zapisima Borisa Marune. 8. kolovoza dolazi Grintalo predstava HNK iz Šibenika.Zatim na zatvaranju imamo jedan lijepi koncert Cabaret Uršula Najev i Black Coffee. Za svakog po nešto pozivam sve ljude dobre volje i oni koji vole kulturu i Zagvozd da dođu - rekao je Mlikota za naš portal. - Ove godine se u Zagvozdu održavaju 29. po redu kazališni susret i glumci u Zagvozdu, na kojima će biti izvedeno otprilike oko 10 programa, pet kazališnih predstava, dva koncerta, izložba i još nekoliko popratnih događanja. Uspjeli smo ukopiti kao i do sad recentne kazališne produkcije iz cijele Hrvatske, iz nezavisne produkcije, institucionalnih kazališta. Na otvaranje dolazi kazalište Kerempuh a svojom hit predstavom 'Mama se opila ko majka' i taj dan će biti otvaranje izložbe Dalmatinke, našeg legendarnog fotografa i fotoreportera Slobodne Dalmacije.Nakon toga 11.7. je predstava kazališta Moruzgva, 18.7. je nastup ansambla Lado koji će nam sa svojim orkestrom demonstrirati jednu glazbenu priču koja prolazi kroz cijelu Hrvatsku, od Slavonije do Dubrovnika. Zatim 25. srpnjadolazi kazalište Požega sa adaptacijom Goldonijeve Gostjoničarke u režiji1.8. dolazi kazalište Rugantino iz Zagreba sa predstavom 'Kronika seoske ljubavi' u kojoj glumiZatim 7. dolazisa predstavom 'Bullshit lipi moj' rađenoj po pjesmama i tekstovima zapisima. 8. kolovoza dolazi Grintalo predstava HNK iz Šibenika.Zatim na zatvaranju imamo jedan lijepi koncert Cabaret. Za svakog po nešto pozivam sve ljude dobre volje i oni koji vole kulturu i Zagvozd da dođu - rekao je Mlikota za naš portal. Detaljni program pogledajte u nastavku...