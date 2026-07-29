Zagrepčanka se preselila u Split pa otkrila što ju je najviše šokiralo: "Najveće iznenađenje bio je Hajduk"

Preseljenje iz jednog hrvatskog grada u drugi možda ne zvuči kao velika životna promjena, no razlike u govoru, navikama i mentalitetu ponekad mogu iznenaditi više nego što se očekuje. To je na vlastitoj koži osjetila Lora, Zagrepčanka koja se prije nekoliko godina preselila u Split, a svoja je iskustva podijelila u videu na TikToku.

Kako kaže, trebalo joj je vremena da se privikne na dalmatinski govor, ali i na neke svakodnevne običaje koji su joj u početku bili potpuno nepoznati.

"Ja sam Zagrepčanka koja se prije nekoliko godina preselila u Split i želim vam ispričati neke stvari koje su meni bile jako čudne", započela je.

"Hlače su gaće, a gaće su mudante"

Prvo što ju je iznenadilo bio je rječnik kojim se svakodnevno služe Splićani. Iako svi govore hrvatski, mnoge riječi imaju potpuno drukčije značenje nego u Zagrebu.

"Toga ima jako puno. Hlače su gaće, a gaće su mudante", ispričala je kroz smijeh.

Prisjetila se i situacije kada je prvi put čula razgovor dviju žena te shvatila da riječ "gaće" u Splitu znači nešto sasvim drugo nego u njezinu rodnom gradu.

Jedan od izraza koji joj je posebno prirastao srcu je dobro poznata dalmatinska rečenica "nema priše", koja, kaže, savršeno opisuje opušteniji životni tempo na jugu Hrvatske.

Ipak, jedna riječ dugo joj nije bila jasna.

"Najviše me zbunjuje riječ "grezo"", priznala je.

Kako objašnjava, upravo je ta riječ dobar primjer dalmatinskog govora jer, ovisno o situaciji, može imati nekoliko različitih značenja.

"Misle da svi Zagrepčani kažu voda"

Osim jezika, iznenadila ju je i percepcija koju Dalmatinci imaju o Zagrepčanima.

"Čudno mi je bilo što mnogi misle da svi Zagrepčani za more kažu "voda"", rekla je.

Dodaje kako upravo takve sitne razlike često postanu tema simpatičnih razgovora između ljudi iz različitih dijelova Hrvatske.

Najveći šok ipak je bio Hajduk

No najveće iznenađenje nije bio govor, nego nogomet.

"Najviše me impresionirala ljubav prema Hajduku", priznala je.

Uspoređujući Zagreb i Split, kaže kako je dojam da je u glavnom gradu navijanje za Dinamo mnogo manje izraženo u svakodnevnom životu.

"U Zagrebu su Dinamovci kao nekakva podskupina", našalila se.

U Splitu je, ističe, situacija potpuno drukčija jer Hajduk za mnoge predstavlja puno više od nogometnog kluba – dio je identiteta, tradicije i načina života.

Njezin video ubrzo je prikupio brojne komentare, a javili su se i Splićani i Zagrepčani koji su podijelili vlastita iskustva preseljenja. Mnogi su se složili da upravo razlike u govoru, lokalnim izrazima i navikama čine svaku hrvatsku regiju posebnom te da ih je najlakše upoznati tek kada promijenite adresu.