Zagrepčani muku muče sa stjenicama: "Komarci su mila majka prema ovome"

Zagreb muku muči sa stjenicama. Najviše ih ima na stablima, gdje posljednjih dana prekrivaju debla i krošnje, no sve češće završavaju i na ljudima. Građanima smetaju kada se spuštaju na odjeću i kožu, a njihovu pojavu dodatno potiču visoke temperature, piše HRT.

Sitne, prozirne i neugodne, ali ipak neopasne. Ovih dana teško ih je ne primijetiti. Stjenice su prekrile stabla, a nerijetko završe i na prolaznicima.

- Po Zrinjevcu, to je nemoguće. Zrinjevac je pun stjenica i to one crne i to tako bode da je grozno, rekla je Gordana.

- Nemojte me ništa pitati, ne smijem navečer ni smeće odnijet, sva sam puna, još su komarci mila majka, ali ovo, to nije normalno, očajna je Mira.

Stjenice su iz Sjeverne Amerike stigle prije 13 godina i brzo se proširile Hrvatskom. Najčešće napadaju hrast, ali i druge biljke i šumsko drveće.

- Krajem lipnja, početkom srpnja ta prva ovogodišnja generacija zapravo već je napravila značajne štete. Tada dolazi do pojave žućenja, tj klorotičnosti lišća koja se onda kroz drugu generaciju, koja se razvije do devetog mjeseca, intenzivira, tako da to lišće hrasta izgleda neprirodno žuto, a hrast bi još trebao biti u prirodi bar nekakvih mjesec dana, zelenog lista, naglašava Milivoj Franjević, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Iako je ova vrsta stjenica potpuno neopasna za ljude, postoje i one koje se nasele u stanovima i teško ih se riješiti.

- Nije dokazano da su prijenosnici zaraznih bolesti, ali s javnozdravstvenog značaja je vrlo bitno, što se često može pojaviti alergijska reakcija, nemiri u snu, spavanje, lagani ubodi, više manje na alergijske reakcije i nesanica, rekao je Vlado Josić, voditelj odsjeka za zdravstveni odgoj i DDD.

Ako se nasele u domu, teško ih se riješiti, zato problem treba prijaviti na vrijeme. Za one koje napadaju hrast, stručnjaci traže prirodnog neprijatelja koji bi kontrolirao njihovu populaciju.