Zagrepčane pitali bi li za 3000 eura živjeli u Splitu: Jedan odgovor posebno je zanimljiv

Biste li radije živjeli u Zagrebu s plaćom od 1500 eura ili u Splitu s dvostruko većom, od 3000 eura? To pitanje su novinari Indexa postavili prolaznicima u centru Zagreba ovog vikenda, a odgovori su otkrili da odluka nije nimalo laka te da se lomi između financijske sigurnosti i privrženosti glavnom gradu.

More i dvostruka plaća kao argumenti za selidbu

Za dio anketiranih dvojbe nije bilo. "Definitivno u Splitu", glasio je jedan kratak odgovor. Slično je razmišljala i prolaznica koja je istaknula prednosti života na obali. "Ljepše mi je more svakako i bolja plaća, pa bih radije odabrala Split. Ljudi će prije otići bilo gdje zbog novca", smatra.

Ipak, nekima je izbor bio znatno teži. "Iskreno, volim i Zagreb i Split, ali mislim da bih uvijek išao tamo gdje više zarađujem, iako volim Zagreb i ne bih ga mijenjao za ništa. Jako škakljivo pitanje", rekao je jedan mladić. Drugi sugovornik nije mogao dati odgovor jer smatra da je pitanje previše subjektivno. "Ne znam kako je živjeti u Splitu, a inače ni ne živim u Zagrebu", pojasnio je.

"Zagreb je Zagreb"

S druge strane, nekoliko je sugovornika pokazalo snažnu lojalnost Zagrebu, čak i uz osjetno niža primanja. "Zagreb je Zagreb. Možda bih ostao u Zagrebu pa bih našao nešto drugo", rekao je jedan od njih. S tom se idejom složio i drugi prolaznik.

"Možda bih našao neki dodatan posao u Zagrebu da ostanem tu, umjesto da se preselim skroz u Split. Možda preko ljeta", kazao je. Na pitanje kako mu je u Zagrebu, odgovorio je da je zadovoljan. "Super je. Mislim da je super standard i sve."