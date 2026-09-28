Zagrebački HDZ odgovorio na optužbe zbog štrajka: "Ako imate dokaz, objavite ga. Ako nemate, prestanite širiti laži"

Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga traje od ranih jutarnjih sati, a zbog optužbi da stoje iza štrajka javili su se iz zagrebačkog HDZ-a.

"Posljednjih dana na društvenim mrežama, a sada i u pojedinim medijima, pojavljuju se insinuacije da HDZ stoji iza najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a.

Takve insinuacije još su jedan pokušaj gradske vlasti, na čelu s Možemo i SDP-om, da odgovornost za aktualni spor između gradske vlasti, uprava gradskih poduzeća i sindikata prebaci na nekog drugog.

"Nismo se sastali sa sindikatima"

HDZ se nikada nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njima putem posrednika niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk.

Pozivam zato sve koji tvrde da HDZ stoji iza ovog štrajka da iznesu konkretan dokaz za takvu tvrdnju. Ako ga nemaju, neka prestanu širiti laži.

No, to nije bio jedini pokušaj prebacivanja odgovornosti na druge. Tomašević poručuje Zagrepčanima i da ne vrijeđaju radnike ZET-a i Holdinga.

Gradonačelnik treba riješiti probleme

Time insinuira da građani radnike smatraju odgovornima za štrajk.

Radnici nisu došli sami sa sobom u spor. Ne pregovaraju sami sa sobom i sami sebi nisu odbili zahtjeve.

Umjesto da insinuira o upletenosti HDZ-a u štrajk i unaprijed stvara sukob između građana i radnika, gradonačelnik bi trebao odgovoriti kada će i kako ponovno uspostaviti normalno funkcioniranje javnog prijevoza i odvoza otpada", poručio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević, piše Dnevnik.hr.