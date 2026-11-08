Zagrebački HDZ nakon Thompsonova koncerta u Stuttgartu žestoko napao Tomaševića: "Hoće li i njemačke kolege proglasiti ustašama?"

Marko Perković Thompson održao je u subotu navečer koncert u rasprodanoj Porsche-Areni u Stuttgartu, a njegov nastup ponovno je otvorio političku raspravu o koncertima hrvatskog pjevača u Zagrebu. Zagrebački HDZ iskoristio je događaj kako bi oštro kritizirao gradonačelnika Tomislava Tomaševića i vladajuću koaliciju Možemo! i SDP-a.

Prema objavljenim podacima, svih 6500 ulaznica za koncert u Stuttgartu rasprodano je u samo tri sata. Dvorana je bila ispunjena publikom, a među posjetiteljima su se mogle vidjeti hrvatske zastave i domoljubna obilježja.

Thompson je tijekom nastupa izveo i pjesmu „Bojna Čavoglave”, što je zagrebački HDZ posebno istaknuo u svojoj objavi.

„Ono što mu je dopušteno u Stuttgartu, zabranjeno mu je u Zagrebu”

U reakciji na koncert zagrebački HDZ usporedio je odnos gradskih vlasti u Stuttgartu i Zagrebu prema Thompsonovim nastupima.

„Marko Perković Thompson sinoć je nastupio u rasprodanoj Porsche-Areni u Stuttgartu. Pred oko 6500 posjetitelja otpjevao je i 'Bojnu Čavoglave'. Ono što je Thompsonu dopušteno u Njemačkoj, u Stuttgartu, zabranjeno mu je u njegovu i našem Zagrebu”, poručili su iz HDZ-a.

Posebno su naglasili političku orijentaciju vlasti u njemačkom gradu i saveznoj pokrajini Baden-Württemberg.

„Neki će reći: 'Da, ali u Zagrebu je na vlasti lijeva koalicija stranaka Možemo! i SDP.' Za one koji ne znaju, većinu u gradskom vijeću Stuttgarta također drži ljevica, a premijer pokrajine dolazi iz redova Zelenih”, naveli su.

Time su pokušali osporiti argument da su razlike u odnosu prema Thompsonovim koncertima posljedica političkih razlika između lijevih i desnih stranaka.

HDZ optužuje zagrebačku vlast za političku cenzuru

U nastavku objave zagrebački HDZ iznio je niz oštrih optužbi na račun Tomaševića i njegovih političkih partnera.

„Upravo je ta njemačka, stuttgartska ljevica, koja je odobrila Thompsonov koncert u Stuttgartu, najbolje razotkrila prirodu današnje zagrebačke vlasti. Riječ je o autokratskoj i agresivnoj vlasti koja uvodi političku cenzuru i postavlja se iznad zakona i sudova”, poručili su iz stranke.

Riječ je o političkim ocjenama HDZ-a, a ne o utvrđenim pravnim zaključcima.

Iz stranke su potom uputili izravno pitanje zagrebačkom gradonačelniku.

„Hoće li sada Tomašević i ova ekstremno lijeva zagrebačka vlast i svoje stuttgartske kolege proglasiti ustašama, kao što su ustašama proglašavali pola milijuna domoljuba s legendarnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu?”, stoji u objavi zagrebačkog HDZ-a.

Zašto je Thompsonov nastup u Zagrebu izazvao spor?

Sukob između Thompsona i zagrebačke gradske vlasti traje od kraja prošle godine, kada nije odobren njegov drugi koncert u Areni Zagreb, planiran za 28. prosinca.

Tomašević je ranije najavio da se budući Thompsonovi nastupi u prostorima kojima upravlja Grad neće dopuštati ako se na njima koristi ustaški pozdrav „Za dom spremni”.

Gradska skupština donijela je i zaključak kojim se ograničava korištenje takvih pokliča i obilježja na događajima pod gradskom nadležnošću.

Thompson je na koncertu održanom 27. prosinca pozvao na smjenu Tomaševića i stranke Možemo! na redovnim ili izvanrednim izborima. Pritom ih je nazvao „ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista”, dok je njegov tim najavio pravne postupke protiv gradskih vlasti.

I u Stuttgartu su tražili zabranu koncerta

Iako zagrebački HDZ ističe da je Thompson mogao nastupiti u Njemačkoj, koncert u Stuttgartu također je izazvao protivljenje dijela javnosti.

Uoči nastupa pokrenuta je peticija za njegovo otkazivanje, a dio gradskih vijećnika zatražio je da se spriječi održavanje koncerta u Porsche-Areni.

Gradske vlasti i upravitelj dvorane objasnili su da nisu utvrdili dovoljnu pravnu osnovu za otkazivanje nastupa. Naglasili su da se javne dvorane moraju ustupati pod jednakim uvjetima dok ne postoje zakonski razlozi za zabranu.

Njemački mediji izvijestili su i da su se tijekom koncerta u publici pojavile zastave i šalovi s ustaškim pozdravom „Za dom spremni”.

Tako je Thompsonov nastup, osim velikog interesa publike, ponovno otvorio raspravu o granicama slobode umjetničkog izražavanja, korištenju spornih povijesnih simbola i ovlastima gradskih vlasti.

Zagrebački HDZ smatra da je primjer Stuttgarta dokaz nedosljednosti Tomaševićeve politike, dok su njemačke vlasti svoju odluku obrazložile pravnim kriterijima za korištenje javne dvorane.