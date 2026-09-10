Zagrebačka policija na nogama: Pucnjava u kafiću, jedna osoba ranjena

U ugostiteljskom objektu u Lupoglavu kod Ivanić-Grada večeras je došlo do pucnjave u kojoj je ozlijeđen muškarac, izvijestila je zagrebačka policija.

Prema prvim informacijama, oko 19 sati u Ulici Ivana Horvatića u Lupoglavu muškarac je ozlijeđen hicima iz vatrenog oružja.

Osumnjičeni za napad nalazi se pod nadzorom policije, a na mjestu događaja u tijeku su očevid i kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.

Policija zasad nije objavila više informacija o težini ozljeda, a zasad nije poznat ni motiv napada.