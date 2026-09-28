Zagreb se probudio u štrajku: ZET i Čistoća stali, evo što Tomašević radi od ranog jutra

Štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) i Čistoći krenuo je u 3:30 sati kako je najavljeno, potvrdili su u rano jutros predsjednik Sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić te predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, javlja Index.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je od ranih jutarnjih sati u Centru za upravljanje prometom, gdje se prati stanje na zagrebačkim prometnicama i funkcioniranje javnog prijevoza tijekom štrajka.

Na velikim ekranima vide se snimke brojnih gradskih raskrižja i prometnih pravaca, dok djelatnici prate situaciju u realnom vremenu.

Tomašević jučer:Ne pristajem na ultimatume

"Ne pristajem na ultimatume, izabran sam da odgovorno vodim grad, a to uključuje i financijsku odgovornost", poručio je Tomašević sindikatima jučer s konferencije za novinare, javlja Index.

Naglasio je kako ne može pristati na zahtjeve koji će ugroziti financije grada.

Posebno je upozorio na posljedice štrajka u poduzećima koja obavljaju, kako je rekao, vitalne funkcije grada.

Izravno se obratio radnicima u štrajku. "Znamo da rade važan i zahtjevan posao, važno je da imaju dobre uvjete rada, mislim da smo u zadnjih pet godina pokazali da smo spremni povećati plaće i da smo ih povećali", rekao je Tomašević.

Zagrepčane je pozvao da budu mirni i dostojanstveni. "Razumijem frustraciju, ali nikakvo vrijeđanje radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, nije prihvatljivo", naglasio je, javlja Index.