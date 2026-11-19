Kakav završetak nogometne godine! Dok će domaće prvenstvo i najveća europska natjecanja biti na blagdanskoj stanci, Zagreb će 29. prosinca živjeti za nogomet punim plućima, a njegova najveća dvorana, Arena Zagreb, postat će tog dana centar europskog nogometa.

Navijači će moći uživati u šest sati vrhunskog nogometa, u četiri super atraktivne momčadi te u pet utakmica – naime, jedna od poslastica dana bit će i susjedski derbi reprezentativnih legendi Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sve to za kraj godine donosi ZAGREB PRESTIGE, najveći nogometni spektakl ikad u Areni.

Organizatori su više od mjesec dana uoči velikog događaja već objavili cijeli niz velikih zvijezda koje će nastupiti na turniru.

Naš heroj sa SP-a iz Rusije i najubojitiji napadač najveće generacije HR nogometa Mario Mandžukić, bivši centarfor Bayerna i aktualni izbornik U21 Hrvatske Ivica Olić, nekadašnja zvijezda Hajduka i Dinama Niko Kranjčar, pa čovjek koji je zabio najviše golova u jednoj sezoni HNL-a Eduardo da Silva, trener Dinama Jerko Leko, strijelac fantastičnog prvog gola za Vatrene na velikim natjecanjima Goran Vlaović, brončani iz Francuske Robert Jarni, pa zatim nezaboravni golman koji je 114 puta čuvao hrvatski gol, Stipe Pletikosa, tek su prvi dio slavnih imena koja će tog dana oduševljavati navijače u, svi vjeruju, prepunoj Areni

U glavnom turniru sudjelovat će četiri momčadi: BANJE BEACH & RESTAURANT & LOUNGE & CLUB, GRAN FUTBOLISTA, SUPERSPORT i INTER CARS.

Najavljen je i dolazak i drugih brojnih poznatih bivših reprezentativaca, poput Ognjena Vukojevića, Fabijana Komljenovića, Nikole Jerkana, Marijana Mrmića, Marija Tokića, Igora Muse, Hrvoja Čale, Jasmina Agića, Ivice Vrdoljaka i Borisa Živkovića. Organizatori poručuju: Popis nije gotov, bit će još zvjezdanih imena!

Spektakl će voditi omiljeni televizijski tandem Valentina Miletić i Marko Šapit, koji nas je prikovao uz TV ekrane tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u. Njihova prepoznatljiva voditeljska energija, sportsko iskustvo i poznavanje nogometa dodatno će obogatiti atmosferu u Areni Zagreb i povezati sve najvažnije trenutke ove velike sportske večeri.

Dodatnu atrakciju donosi i poseban format igre: golovi širine čak pet metara omogućit će napadački nogomet, brojne pogotke i pregršt spektakularnih poteza. Sve je spremno za nogometnu večer kakvu Arena Zagreb dosad nije doživjela!

Poseban bonus cijelog događaja bit će revijalni susret 'LEGENDE NOGOMETA – HRVATSKA protiv BOSNE I HERCEGOVINE. Susjedski derbi legendi donosi dodatnu dozu emocija, rivalstva, ali i nostalgije. Na jednom će se mjestu okupiti velikani hrvatskog i BiH nogometa, igrači koji su talentom, rezultatima i nastupima ostavili neizbrisiv trag u nogometnoj povijesti obje države. Vatrene će u tom dvoboju s klupe voditi jedan od najomiljenijih likova hrvatskog nogometa, nezaboravni i neuništivi Zorislav Srebrić!

Bit će to susret u kojem rezultat neće biti najvažniji, već prilika za prisjećanje na velike utakmice, nezaboravne trenutke i karijere koje su obilježile čitav niz navijačkih generacija. Hrvatska protiv Bosne i Hercegovine, ovaj put u posebnom revijalnom izdanju, svakako je jedan od trenutaka večeri koji se ne propuštaju.

Turnir ima još jednu osobito važnu dimenziju. Uz vrhunski nogomet program, tu je i dobrotvorni aspekt kroz podršku SKIP-u – Udruzi za socijalnu inkluziju djece i mladih i organizaciju slobodnog vremena. Podrška udruzi usmjerena je na stvaranje kvalitetnijih prilika za djecu i mlade, poticanje socijalne uključenosti i osiguravanje sadržaja koji pridonose njihovu razvoju i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena.

Organizatori žele poslati jasnu poruku da sport ima snagu povezivati ljude, poticati zajedništvo i stvarati pozitivne promjene u društvu. Upravo će dobrotvorna komponenta dati ovom događaju dodatnu vrijednost i pokazati da najveće sportske priče nisu samo one koje se događaju na terenu.

Ulaznice za ovaj spektakl već su dostupne na web platformi upad.hr.