Zagreb Prestige: Najveći nogometni spektakl dosad u Areni Zagreb. Stižu legende, velika imena i pet utakmica za kraj godine

Kakav završetak nogometne godine! Dok će domaće prvenstvo i najveća europska natjecanja, uključujući Ligu prvaka i ostale dvije UEFA-ine lige, biti na blagdanskoj stanci, Zagreb će 29. prosinca živjeti nogomet punim plućima. Arena Zagreb postat će pozornica ZAGREB PRESTIGE-a, velikog događaja koji najavljuje dosad neviđeni sportski spektakl u najvećoj hrvatskoj dvorani.

Ljubitelje nogometa očekuje gotovo šest sati vrhunske sportske zabave, čak pet utakmica, četiri momčadi i brojna poznata imena koja su obilježila domaći, regionalni i međunarodni nogomet. Bit će to jedinstvena prilika za susret više nogometnih generacija, uživanje u majstorskim potezima i ponovno gledanje velikih imena na jednom mjestu.

ZAGREB PRESTIGE donosi mnogo više od običnog nogometnog turnira – donosi pravi spektakl kojim će se na najbolji mogući način zaokružiti nezaboravna nogometna godina.

U glavnom turniru sudjelovat će četiri atraktivne momčadi:

BANJE BEACH & RESTAURANT & LOUNGE & CLUB

GRAN FUTBOLISTA

SUPERSPORT

INTER CARS

Bit će to bogat i dinamičan program, prepun nogometnih nadmetanja, atraktivnih akcija i poteza koji će publiku podizati na noge. Na parketu Arene Zagreb očekuju se velika igračka, ali i trenerska imena. Organizatori će uoči događaja postupno predstavljati sudionike i sastave momčadi, a ljubitelji nogometa uživat će u majstorijama nogometaša koji su nam tijekom svojih karijera priuštili brojne nezaboravne trenutke.

Dodatnu atrakciju donosi i poseban format igre s golovima širine čak pet metara, koji će pogodovati napadačkom nogometu, atraktivnim potezima i efikasnoj igri. Sve je spremno za nogometnu večer kakvu Arena Zagreb dosad nije doživjela!

Poseban bonus cijelog događaja bit će revijalni susret „LEGENDE NOGOMETA – HRVATSKA protiv BOSNE I HERCEGOVINE”. Susjedski derbi reprezentativnih legendi donosi dodatnu dozu emocija, sportskog rivalstva i nogometne nostalgije. Na jednom će se mjestu okupiti velikani hrvatskog i bosanskohercegovačkog nogometa, igrači koji su svojim talentom, rezultatima i nastupima ostavili neizbrisiv trag u nogometnoj povijesti obje države.

Bit će to susret u kojem rezultat neće biti najvažniji, već prilika za prisjećanje na velike utakmice, nezaboravne trenutke i nogometne karijere koje su obilježile generacije navijača. Hrvatska protiv Bosne i Hercegovine, ovaj put u posebnom revijalnom izdanju, svakako je jedan od trenutaka večeri koji se ne propuštaju.

Kroz gotovo šest sati nogometnog programa publiku će voditi Valentina Miletić i Marko Šapit. Njihova prepoznatljiva voditeljska energija, sportsko iskustvo i poznavanje nogometa dodatno će obogatiti atmosferu u Areni Zagreb i povezati sve najvažnije trenutke ove velike sportske večeri.

Ovaj turnir ima i posebno važnu društvenu dimenziju. Uz vrhunski sportski program, događaj će imati i dobrotvornu svrhu kroz podršku SKIP-u – Udruzi za socijalnu inkluziju djece i mladih i organizaciju slobodnog vremena. Podrška udruzi usmjerena je na stvaranje kvalitetnijih prilika za djecu i mlade, poticanje socijalne uključenosti i osiguravanje sadržaja koji pridonose njihovu razvoju i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena.

Organizatori žele poslati jasnu poruku da sport ima snagu povezivati ljude, poticati zajedništvo i stvarati pozitivne promjene u društvu. Upravo će dobrotvorna komponenta dati ovom događaju dodatnu vrijednost i pokazati da najveće sportske priče nisu samo one koje se događaju na terenu.

Ulaznice za ovaj spektakl već su dostupne na web platformi upad.hr