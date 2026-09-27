Zagreb pred prometnim kaosom: ZET u ponedjeljak ide u štrajk, evo što će biti s učenicima

Budući da dogovor sindikata i uprava ZET-a i Zagrebačkog holdinga nije postignut ni na subotnjem sastanku, radnici tih gradskih tvrtki trebali bi u ponedjeljak u 3:30 započeti štrajk. Ako se u posljednji trenutak ne pronađe rješenje, Zagreb će početak radnog tjedna dočekati bez redovnog javnog prijevoza. Građani će morati tražiti alternativne načine za dolazak na posao, u školu ili kod liječnika.

Što s nastavom za srednjoškolce?

Postavlja se pitanje što će biti sa srednjoškolcima i hoće li im izostanak s nastave biti opravdan. Zlatko Stić iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja za Grad Zagreb pojasnio je situaciju za RTL. "Tko sutra ne dođe na nastavu zbog nefunkcioniranja javnog prijevoza, neće dobiti neopravdane sate", rekao je za RTL i dodao kako se nada da "neće biti nestašluka".

Stić je također napomenuo da nije upitan samo dolazak učenika, nego i dijela profesora. Škole zasad nisu dobile nikakve službene upute. "Očekujemo naputak ili Grada Zagreba ili Ministarstva obrazovanja. Zasad ništa nije došlo", kazao je.

Smatra da situacija nije dramatična i podsjeća na iskustva iz pandemije. "Nakon korone ovo nije veliki problem, naučili smo na digitalne tehnologije", zaključio je Stić.

Velik broj učenika putuje u Zagreb

U zagrebačke srednje škole ove je godine upisano 10.300 učenika, dok je osnovnu školu u gradu završilo njih 8200. Razlika se odnosi na učenike koji žive izvan Zagreba i svakodnevno putuju na nastavu, pa će obustava prijevoza za njih predstavljati poseban problem.