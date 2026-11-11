Zagreb Film Festival stiže i u Split! Zlatna vrata donose četiri filmska naslova, među njima i nagrađivane hitove iz Cannesa

Ljubitelji sedme umjetnosti u Splitu od 12. do 14. studenoga imat će priliku uživati u izboru filmova iz ovogodišnje konkurencije Zagreb Film Festivala. Dok se festival održava u Zagrebu, splitska Kinoteka Zlatna vrata donosi četiri zanimljiva ostvarenja, među kojima su i nagrađivani naslovi s prestižnih međunarodnih festivala.

Filmski program započinje u četvrtak, 12. studenoga, a tijekom tri dana publiku očekuju drame, obiteljski film i priče koje istražuju međuljudske odnose, odrastanje i izazove suvremenog društva.

Četvrtak: Nagrađivana „Dua“

U četvrtak, 12. studenoga u 17 sati, na rasporedu je film „Dua“ redateljice Blerte Basholli.

Riječ je o koprodukciji Kosova, Švicarske i Francuske iz 2026. godine, u trajanju od 101 minute.

Basholli je publici poznata po filmu „Košnica“, prvom kosovskom ostvarenju koje je ušlo u uži izbor za Oscara. Njezin novi film premijerno je prikazan na Tjednu kritike u Cannesu, gdje je osvojio nagradu SACD.

Petak: „Gradiva“ vodi gledatelje u Pompeje

U petak, 13. studenoga u 17 sati, prikazuje se film „Gradiva“ (La Gradiva) redateljice Marine Atlan.

Ova francusko-talijanska koprodukcija iz 2026. godine traje 145 minuta, a prati skupinu učenika tijekom izleta u Pompeje.

Film je osvojio glavnu nagradu Tjedna kritike u Cannesu, a donosi dojmljivu priču smještenu u jedno od najpoznatijih arheoloških nalazišta na svijetu.

Subota: Filmska poslastica za djecu i odrasle

Subotnji program, 14. studenoga, donosi dvije projekcije.

U 16 sati prikazuje se „Bum!“ (Boom!), latvijska komedija iz 2024. godine koju potpisuju Marta Selecka i Andra Doršs.

Film traje 80 minuta, a kroz toplu i zabavnu priču progovara o usponima i padovima pravog prijateljstva. Premijerno je prikazan na filmskom festivalu u Tallinnu.

Riječ je o naslovu posebno prikladnom za obiteljski odlazak u kino, pa organizatori pozivaju roditelje da povedu i najmlađe gledatelje.

U 20 sati slijedi „Nezahvalna bića“ (Nevděčné bytosti) redatelja Olma Omerzua.

Ova 110-minutna drama iz 2025. godine bavi se adolescencijom, roditeljskim dilemama i složenim odnosima unutar moderne obitelji. Premijerno je prikazana na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastiánu.

Tri dana filmskih užitaka u srcu Splita

Program u Kinoteci Zlatna vrata pruža splitskoj publici priliku da istovremeno sa zagrebačkom publikom pogleda izbor ostvarenja iz ovogodišnje konkurencije Zagreb Film Festivala.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje filma da im se pridruže na projekcijama i uživaju u tri dana međunarodnog filmskog programa.

Sve projekcije održavaju se u Kinoteci Zlatna vrata u Splitu, od 12. do 14. studenog.