Nogometaši Varteksa i Zagroe danas su s početkom od 13:30 igrali utakmicu 13. kola Druge NL, a slavila je Zagora rezultatom 0:1.

U 18. je minuti požutio B. Šupe, a samo sedam minuta kasnije Gabrić je zabio za 0:1. Potom je s druge strane požutio Lesjak, a onda je Seneković ušao umjesto Lukmana.

U drugom je poluvremenu bilo napetije, Volarević je zamijenio Lesjaka, a u 61. je minuti požutio Kukec. Zatim je Kos zamijenio Čavleka, a u 68. su minuti iz igre izišli Rodek i Šegović, zamijenili su ih Krobot i Marčec. Kod Zagore je potom uslijedilo nekoliko promjena, ali i kartona. U 74. je minuti Budić ušao umjesto Bralić-Labinčića, a pet minuta kasnije požutio je Mrčela. Potom je Rodić zamijenio Hrastovića, a Grbeša Grbelju. Perajica je požutio u prvoj minuti nadokande, a na koncu je Štrbac zamijenio Brnadu.

Zagora se pobjedom popela na 10. mjesto na ljestvici s 18 bodova, kao i devetoplasirano Trnje s boljom gol-razlikom, a Dragovoljac i Slavonija na 11. su odnosno 12. mjestu.

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