Zadvarje sprema večer za pamćenje: Na pozornicu stiže devet klapa, a ulaz je besplatan

Zadvarje će ove subote ponovno odzvanjati dalmatinskom pjesmom. Na Oboru će se 22. kolovoza održati jubilarna, deseta Smotra klapa "Zadvarju, gradu na kamenu", koja će okupiti devet muških, ženskih i mješovitih klapa. Program počinje u 20.30 sati, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.

Pred zadvarskom publikom nastupit će klape Maestral, Ferata, Batuda, Mirabela, Podvorje, Luše, Pasika, Kurjože i Dežgracija. Raznolik repertoar donijet će presjek bogate klapske tradicije te večer ispunjenu prepoznatljivim dalmatinskim višeglasjem. Smotra znakovita naziva "Zadvarju, gradu na kamenu" tijekom proteklih deset izdanja izrasla je u važan dio ljetnih kulturnih događanja u ovom kraju. Poseban ambijent zadvarskog Obora, klapska pjesma i nastupi pod otvorenim nebom i ove bi godine trebali privući brojne mještane i posjetitelje.

Jubilarno izdanje prilika je i za podsjećanje na desetljeće njegovanja klapske pjesme u Zadvarju, ali i za novo zajedničko glazbeno druženje u srcu Dalmatinske zagore. Pokrovitelji smotre su Općina Zadvarje i Splitsko-dalmatinska županija.