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Zadvarje sprema večer za pamćenje: Na pozornicu stiže devet klapa, a ulaz je besplatan

Program počinje u 20.30 sati, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan
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Zadvarje će ove subote ponovno odzvanjati dalmatinskom pjesmom. Na Oboru će se 22. kolovoza održati jubilarna, deseta Smotra klapa "Zadvarju, gradu na kamenu", koja će okupiti devet muških, ženskih i mješovitih klapa. Program počinje u 20.30 sati, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.

Pred zadvarskom publikom nastupit će klape Maestral, Ferata, Batuda, Mirabela, Podvorje, Luše, Pasika, Kurjože i Dežgracija. Raznolik repertoar donijet će presjek bogate klapske tradicije te večer ispunjenu prepoznatljivim dalmatinskim višeglasjem. Smotra znakovita naziva "Zadvarju, gradu na kamenu" tijekom proteklih deset izdanja izrasla je u važan dio ljetnih kulturnih događanja u ovom kraju. Poseban ambijent zadvarskog Obora, klapska pjesma i nastupi pod otvorenim nebom i ove bi godine trebali privući brojne mještane i posjetitelje.

Jubilarno izdanje prilika je i za podsjećanje na desetljeće njegovanja klapske pjesme u Zadvarju, ali i za novo zajedničko glazbeno druženje u srcu Dalmatinske zagore. Pokrovitelji smotre su Općina Zadvarje i Splitsko-dalmatinska županija.

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