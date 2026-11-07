Zadruženje od 750.000 eura zbog radova u Tugarima. Kredit na deset godina, objavljena kamata i datum prve otplate

Grad Omiš planira se dugoročno zadužiti za najviše 750.000 eura radi financiranja gradnje javne rasvjete u sklopu rekonstrukcije županijske ceste ŽC 6142, odnosno Ulice kneza Trpimira u Tugarima. Odluku o zaduživanju Gradsko vijeće Omiša donijelo je na sjednici održanoj 4. studenoga 2026., a dokument je objavljen u najnovijem broju Službenog glasnika.

Riječ je o kapitalnom projektu koji obuhvaća rekonstrukciju prometnice, izgradnju kanalizacije i javne rasvjete, no predviđeni kredit od 750.000 eura odnosi se upravo na dio investicije vezan uz javnu rasvjetu. Projekt rekonstrukcije prometnice provodi Županijska uprava za ceste Split, dok Grad Omiš sudjeluje u financiranju komunalne infrastrukture. Odluka o zaduživanju tako je dio šireg ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu Tugara.

Kredit kod HBOR-a: Kolika je kamata i koliko će trajati otplata?

Prema donesenoj odluci, Grad Omiš planira izravno kreditiranje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), u okviru programa namijenjenog investicijama javnog sektora. Predviđena je fiksna godišnja kamatna stopa od 3,73 posto, uz mogućnost subvencije kojom bi se kamata smanjila na 2,93 posto. Subvencioniranje nije automatsko jer ovisi o odobrenju i raspoloživim sredstvima.

Kredit bi se otplaćivao tijekom deset godina, bez počeka, u ukupno 120 uzastopnih mjesečnih rata. Prva rata predviđena je za 31. siječnja 2028. godine, dok je krajnji rok korištenja kredita 31. prosinca 2027. U službenoj odluci navodi se da bi godišnji anuitet, prema predviđenim uvjetima zaduživanja, iznosio 89.098,86 eura. Uz kamate, predviđena je i jednokratna naknada za obradu kredita od 0,2 posto, dok bi se tijekom razdoblja korištenja obračunavala interkalarna kamata na iskorišteni iznos.

Što se financira kreditom, a što iz gradskih prihoda?

Važno je razlikovati pojedine dijelove projekta. U službenoj odluci izričito se navodi da je namjena kredita gradnja javne rasvjete, uključujući građevinske radove, nadzor i opremu, s pripadajućim PDV-om. S druge strane, izgradnju kanalizacije financira Grad Omiš iz prihoda za posebne namjene za gradnju komunalne infrastrukture, a provodi je Vodovod Omiš temeljem odgovarajućeg ugovora o financiranju.

Time se unutar istog infrastrukturnog zahvata kombiniraju različiti izvori financiranja i nadležnosti. Za stanovnike Tugara posebno je važno da se radovi na prometnici, javnoj rasvjeti i kanalizaciji odgovarajuće koordiniraju kako bi se izbjeglo nepotrebno ponavljanje zahvata i dodatno otežavanje prometa. Ujedno se otvara pitanje ukupne vrijednosti projekta, s obzirom na to da iznos kredita ne predstavlja trošak svih planiranih radova.

Koliko je Grad već zadužen?

Iz objavljene dokumentacije mogu se iščitati i podaci o postojećim financijskim obvezama Omiša. Grad je za potrebe izračuna zakonskog ograničenja zaduživanja naveo ostvarene prihode od 16,27 milijuna eura, dok postojeće ukupne godišnje obveze iznose približno 296.310 eura. To odgovara udjelu od 1,82 posto u relevantnim godišnjim prihodima.

Uključivanjem novog kreditnog anuiteta ukupna godišnja obveza povećala bi se na 2,37 posto tih prihoda, što je ispod zakonski propisanog ograničenja od 20 posto. Iako navedeni podaci pokazuju da bi planirano zaduživanje bilo unutar zakonskog limita, to ne znači da kredit neće predstavljati dugoročnu obvezu gradskog proračuna. Otplata će se, prema predviđenim uvjetima, protegnuti na deset godina.

Za realizaciju kredita potrebna je još jedna važna suglasnost

Odluka Gradskog vijeća predstavlja važan korak prema financiranju investicije, ali njome kredit još nije konačno realiziran. Prema dokumentaciji, za dugoročno zaduživanje potrebna je suglasnost Vlade Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija, kao i ispunjavanje drugih uvjeta kreditiranja. Potrebno je dostaviti odgovarajuću projektnu dokumentaciju, dozvole, suglasnosti i instrumente osiguranja te ispuniti ostale uvjete HBOR-a.

Dok se ti koraci ne provedu, nije moguće tvrditi da je cijeli iznos već povučen ili potrošen. Konačna realizacija ovisit će o dovršetku propisanih postupaka i ugovaranju financiranja.

Kada će stanovnici Tugara dobiti novu rasvjetu?

Iako su financijski uvjeti detaljno navedeni, iz same odluke o zaduživanju ne može se utvrditi točan datum završetka gradnje javne rasvjete. Nisu navedeni ni konačan broj novih rasvjetnih stupova, ukupna duljina rasvijetljene dionice ni potpuni troškovnik cjelokupne rekonstrukcije ceste. Upravo su to podaci koji bi stanovnicima Tugara najviše značili.

Kredit od 750.000 eura značajna je financijska odluka, ali njegov stvarni učinak pokazat će se tek kada radovi budu završeni, a prometnica i nova komunalna infrastruktura stavljene u funkciju. Zato će uz financiranje posebno važno biti pratiti dinamiku izvođenja radova i rokove završetka cjelokupnog zahvata.