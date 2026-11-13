Zadravec ponovno na čelu radiologije? Jedanaest liječnika želi otići, čeka se ključna odluka

U KBC-u Sestre milosrdnice nastavljaju se napetosti nakon izbora Dijane Zadravec za predstojnicu radiologije. Jedanaest liječnika već je podnijelo zahtjeve za prestanak radnog odnosa, a nezadovoljstvo se proširilo i na druge dijelove bolnice. Upravno vijeće idućeg bi tjedna trebalo odlučivati o žalbi na njezino imenovanje, dok se istodobno otvara pitanje reorganizacije radiološke službe.

Upravno vijeće zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice trebalo bi se sastati idućeg tjedna, kada se očekuje rasprava o žalbi na izbor Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

Prema informacijama iz bolnice, zasad je zaprimljena jedna žalba. Iako je rok za njihovo podnošenje istekao, do ponedjeljka će se pričekati eventualni prigovori koji bi mogli stići poštom.

Odluku o imenovanju Zadravec donio je ravnatelj bolnice Davor Vagić 28. listopada, a Upravno vijeće tada ju je primilo na znanje.

Međutim, njezin izbor izazvao je snažno protivljenje dijela zaposlenika. Čak 11 radiologa podnijelo je zahtjeve za prestanak radnog odnosa, a kao razlog navodi se mogućnost njezina povratka na čelo Zavoda.

Zadravec je već vodila radiologiju, a 2021. bila je razriješena

Dijana Zadravec nije prvi put izabrana na ovu funkciju. Radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice vodila je i ranije, sve do svibnja 2021., kada je smijenjena.

Tadašnja uprava bolnice razrješenje je obrazložila ozbiljno narušenim međuljudskim odnosima i odlascima zaposlenika.

Prije smjene pojavile su se pritužbe zbog navodnog mobinga, no Zadravec je optužbe odbacivala, tvrdeći da je riječ o organiziranom napadu na nju.

Nakon razrješenja nastavila je raditi kao voditeljica Odjela za neuroradiologiju, na kojem je zaposleno šest radiologa.

Iz KBC-a sada navode da od svibnja 2021. nisu zaprimili nijednu službenu pritužbu na njezino ponašanje ili odnos prema kolegama.

Nakon njezina odlaska s čela Zavoda dužnost vršitelja dužnosti predstojnika obnašali su Ivan Kuharić i Frane Marleku. Krajem studenoga 2021. na tu je funkciju imenovan Ivica Sjekavica, a nakon njegova umirovljenja vođenje Zavoda preuzeo je Luka Novosel, koji tu dužnost obnaša i danas.

Iz Vinogradske stiglo upozorenje: Strah od novih odlazaka i preopterećenosti

Uprava bolnice zaprimila je i nepotpisani dopis predstavljen kao stav liječnika Kliničkog zavoda za radiologiju na lokaciji Vinogradska.

U njemu se izražava zabrinutost zbog imenovanja nove predstojnice, ali i zbog mogućih promjena u organizaciji radiološke službe.

Autori dopisa podržavaju kolege koji su pokrenuli postupak prestanka radnog odnosa. Njihove odluke povezuju s ranijim negativnim iskustvima, strahom od pogoršanja odnosa među zaposlenicima, povećanim radnim opterećenjem i neizvjesnošću oko budućnosti Zavoda.

Posebno upozoravaju na važnost očuvanja stabilnosti radiološke službe, međusobnog povjerenja te kontinuiteta zdravstvene skrbi za pacijente.

Budući da dopis nije potpisan, nije poznato koliko liječnika stoji iza iznesenih stavova.

Radiolozi s Traumatologije također upozoravaju na moguće otkaze

Problemi bi se mogli dodatno produbiti zbog zahtjeva koji dolazi iz Klinike za traumatologiju u Draškovićevoj ulici.

Tamošnji radiolozi zatražili su da se njihov Odjel za traumatološku radiologiju organizacijski ponovno priključi Klinici za traumatologiju.

Prema medijskim informacijama, upozorili su da bi, ako se njihov zahtjev ne prihvati, svi specijalisti radiologije s tog odjela mogli podnijeti otkaze.

Voditeljica Odjela upravi bolnice uputila je dopis u kojem navodi da takvo rješenje podržavaju radiolozi i ostali zaposlenici.

Predlažu da Odjel ima vlastitog voditelja koji bi odgovarao predstojniku Klinike za traumatologiju, čime bi se, smatraju, osigurala potrebna stručna i organizacijska samostalnost.

Upozoravaju i da je njihov rad neposredno povezan s radom traumatologa, ortopeda i kirurga te da bi promjene dosadašnjeg ustroja mogle utjecati na kvalitetu dijagnostike i liječenja pacijenata.

Podsjećaju pritom da je reorganizacija radiološke službe 2021. godine već bila praćena odlaskom dijela specijalista.

Ministrica razgovarala s liječnicima, spominje se i izdvajanje Klinike za tumore

Prema ranijim medijskim napisima, na sastanku ministrice zdravstva Irene Hrstić s nezadovoljnim radiolozima razgovaralo se o mogućnosti da se radiologija Klinike za tumore izdvoji iz zajedničkog Zavoda.

Pojedini mediji objavili su da liječnici nisu prihvatili takav prijedlog, dok je ministrica izjavila da nije stekla dojam kako mu se protive.

Konačna odluka o eventualnim organizacijskim promjenama zasad nije poznata.

Radiološka služba KBC-a Sestre milosrdnice trenutačno djeluje na tri lokacije: u Vinogradskoj, Klinici za tumore u Ilici i Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj.

Bolnica ukupno zapošljava 43 specijalista i 16 specijalizanata radiologije, zbog čega bi eventualni odlazak većeg broja liječnika mogao predstavljati ozbiljan organizacijski izazov.

Idući tjedan mogao bi biti ključan

Pred Upravnim vijećem sada je nekoliko osjetljivih pitanja. Osim odlučivanja o žalbi na izbor Dijane Zadravec, moguće je da će se razmatrati i zahtjevi za promjenom organizacije pojedinih radioloških odjela.

Istodobno ostaje neizvjesno hoće li liječnici koji su zatražili prestanak radnog odnosa doista napustiti bolnicu te hoće li se nezadovoljstvo proširiti i na druge zaposlenike.

Dok se čeka odluka Upravnog vijeća, najveće je pitanje kako će uprava osigurati stabilan rad radiologije i nesmetanu zdravstvenu skrb za pacijente ako dođe do najavljenih odlazaka liječnika.