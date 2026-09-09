Zadranke pred velikim međunarodnim izazovom: Pet članica TK Ultima nastupa na Croatia G1 Poomsae Openu

Pred Taekwondo klubom Ultima iz Zadra novi je veliki sportski izazov. Pet članica kluba sljedećeg će mjeseca nastupiti na Croatia G1 Poomsae Open turniru, međunarodnom natjecanju koje okuplja sportaše iz cijeloga svijeta.

Boje zadarskog kluba branit će Katarina Vučičić, Lorena Furdi, Elena Babin, Mare Blaslov i Viktorija Lovrić, sve nositeljice crnih pojaseva. Nastup je rezultat višemjesečnog rada i intenzivnih ljetnih priprema, tijekom kojih su djevojke usavršavale tehničku preciznost, koncentraciju, sigurnost u izvedbi i nastup pod pritiskom.

Trenerica Đana Bajlo ističe da je, uz sportske rezultate, jednako važan razvoj karaktera, samopouzdanja i vjere u vlastite mogućnosti.

Katarina Vučičić: „Naučila sam vjerovati svom radu”

Među natjecateljicama je i Katarina Vučičić, koja se taekwondoom bavi već šest godina i na turniru će se boriti za medalju.

„Taekwondo treniram već šest godina i mogu reći da je postao veliki dio mog života. Cijelo sam se ljeto pripremala za ovaj turnir i svaki trening mi je bio važan jer znam da se ništa ne događa preko noći. Trenerica me naučila da nije najvažnije samo osvojiti medalju, nego biti uporna u svom cilju”, kaže Katarina.

Dodaje da je tijekom posljednje dvije godine postala sigurnija i samopouzdanija sportašica te naučila prihvaćati izazove i ne odustajati kada je teško.

„Ponosna sam što predstavljam svoj klub i veselim se prilici nastupiti na natjecanju na kojem će biti sportaši iz cijeloga svijeta”, poručila je.

TK Ultima otvoren je za nove članove, od najmlađih uzrasta do natjecateljskih skupina. Iz kluba pozivaju djecu i mlade koji žele napraviti prve sportske korake da im se pridruže i upoznaju svijet taekwondoa.