Zadranin Ivan Vraneš ponovno je igrač KK Zadar

Zadarski centar Ivan Vraneš, visok 207 centimetara, vratio se u KK Zadar. Vraneš je prošle sezone, nakon potpisa za Zadar, s klubom odradio dva pripremna turnira, ali nije dočekao službenu utakmicu u dresu matičnog kluba. Karijeru je potom nastavio u litavskom BC Juventusu u kojem je bio nositelj igre te igrao finale prvenstva.

Po završetku ovogodišnjeg izdanja Memorijalnog turnira Tomislav Knežević, Vraneš se kao slobodan igrač priključio treninzima Zadra. Riječ je o domaćem igraču koji je košarkaški odrastao kroz omladinski pogon i seniorsku momčad kluba i koji je imao veliku želju ponovno zaigrati za Zadar. Na zadovoljstvo igrača i stručnog stožera ona se ostvarila. Vraneš je od danas službeno igrač KK Zadar, a ugovor je na snazi do kraja natjecateljske sezone 2026./2027.

Navijači Zadra imali su ga prilike gledati u dresu matičnog kluba prvi put u sezoni 2014./2015. te je u klubu ostao do 2017. godine. Karijeru je nastavio u Belgiji, gdje je branio boje Willebroeka.

Uslijedio je povratak na hrvatske parkete 2019. godine, kada je zaigrao za Goricu, a potom je dvije sezone proveo u dresu Šibenke. Košarkaški put vodio ga je i do Rumunjske (Steaua), Francuske (Gries-Souffel i Quimper), Litve (Juventus) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (Al Sharjah) te Splita.

Nakon potpisa ugovora Vraneš će vrlo brzo dobiti priliku zaigrati u zadarskom dresu. Naime, košarkaši Zadra ovog vikenda nalaze se u Sloveniji, gdje će danas, u subotu 12. rujna, od 19 sati u dvorani Tivoli u Ljubljani odmjeriti snage s Perspektivom Ilirijom. Dan kasnije, u nedjelju 13. rujna, također u Sloveniji, Zadrane od 17:30 sati očekuje susret protiv Šentjura u dvorani OŠ Hruševec Šentjur.