Zadrani će od Nove godine plaćati veću komunalnu naknadu. Vrijednost boda raste za više od 41 posto, Grad očekuje milijune dodatnih eura

Stanovnike Zadra od početka 2027. godine očekuju veći izdaci za komunalnu naknadu. Gradsko vijeće usvojilo je odluku kojom se vrijednost boda povećava za približno 41,3 posto, čime se mijenja jedan od ključnih elemenata obračuna ove obveze za vlasnike i korisnike nekretnina.

Odluka je donesena nakon politički napete sjednice Gradskog vijeća, održane 12. studenoga i nastavljene 13. studenoga. Gradonačelnik Šime Erlić povećanje obrazlaže dugogodišnjim nepromijenjenim iznosom boda, kao i znatnim rastom troškova održavanja komunalne infrastrukture.

Nova vrijednost boda iznosi 1,44 eura

Dosadašnja vrijednost boda bila je 1,0193 eura po četvornome metru godišnje, dok će od 1. siječnja 2027. iznositi 1,44 eura. Razlika je približno 0,42 eura po četvornome metru na godišnjoj razini, prije primjene drugih elemenata izračuna.

Važno je naglasiti da povećanje vrijednosti boda ne znači da će svaki građanin dobiti račun veći za potpuno jednak postotak. Komunalna naknada ovisi i o korisnoj površini, namjeni nekretnine te koeficijentima zone i namjene, a u Zadru se mijenja i dio tih koeficijenata.

Zato stvarni učinak na pojedina kućanstva treba promatrati prema konkretnom obračunu. Za stanovnike određenih dijelova grada povećanje može biti drukčije od samog postotka rasta osnovnog boda.

Grad očekuje gotovo 4,6 milijuna eura dodatnih prihoda

Prema obrazloženju gradske uprave, prihod od komunalne naknade tijekom 2025. godine iznosio je približno 9 milijuna eura. Primjenom nove vrijednosti boda očekuje se povećanje na oko 13,56 milijuna eura godišnje, odnosno dodatnih 4,56 milijuna eura.

Gradske vlasti navode da su troškovi održavanja prometnica, nogostupa, javne rasvjete, oborinske odvodnje i zelenih površina posljednjih godina znatno porasli. Istodobno se širio opseg infrastrukture koju je potrebno održavati, pa dosadašnji iznos naknade, prema njihovu obrazloženju, više nije dovoljan za sve potrebe.

Posebno se ističe podatak da vrijednost boda nije bitno mijenjana od 2001. godine. U međuvremenu su se promijenile cijene rada, materijala i energenata, ali i veličina gradskog komunalnog sustava.

Koliko plaćaju stanovnici drugih dalmatinskih gradova?

Usporedba s drugim gradovima otkriva da Zadar nakon povećanja neće imati najvišu nominalnu vrijednost boda među dalmatinskim središtima. Prema podacima navedenima u gradskom obrazloženju, Split ima vrijednost boda od 1,22 eura, Kaštela 1,53 eura, a Solin 3,50 eura.

Nova zadarska vrijednost od 1,44 eura tako je veća od splitske, ali manja od onih u Kaštelima i Solinu. Ipak, takve usporedbe treba uzeti s oprezom jer je stvarni račun uvjetovan i drugim gradskim koeficijentima, pa jednaka površina nekretnine ne mora značiti jednaku obvezu.

Za potpuniju usporedbu trebalo bi izračunati komunalnu naknadu za nekoliko istih primjera stanova i poslovnih prostora u različitim gradovima. Tek bi takav prikaz građanima jasno pokazao kolike su razlike među lokalnim sredinama.

Građani će plaćati više. Što će dobiti zauzvrat?

Povećanje komunalne naknade otvara i pitanje načina trošenja dodatnih prihoda. Komunalna naknada primarno je povezana s održavanjem javne infrastrukture, no zakonom su pod određenim uvjetima predviđene i druge mogućnosti korištenja sredstava.

Zadarska gradska uprava očekuje da će veći prihodi omogućiti kvalitetnije održavanje cesta, nogostupa, javne rasvjete i zelenih površina. S druge strane, građani će opravdano očekivati da se povećanje računa odrazi i na vidljiva poboljšanja u njihovim kvartovima.

Pravi test ove odluke neće biti samo povećanje prihoda gradskog proračuna, nego i kvaliteta komunalnih usluga koje će Zadrani za taj novac dobiti.