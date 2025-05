Zadnji su sati kampanje, ovako stoje stvari u Splitu: Tko ima razloga za zadovoljstvo, tko ne?

Lokalni izbori održat će se u nedjelju, a u petak je posljednji dan kampanje koji donosi i posljednji dio istraživanja Dnevnika Nove TV odnosa snaga u četiri najveća hrvatska grada uoči lokalnih izbora.

Split

U Splitu je manji jaz između vodeće prve dvije liste, no raznolikosti ne nedostaje.

Centar Ivice Puljka je na 26.8 posto podrške a koalicija HDZ-a na 22.3 posto.

HGS Željka Keruma je treći s 11.1 posto, a lijeva koalicija oko SDP-a i Možemo na 10.2 posto.

Desna koalicija oko Mosta i DOMiNO-a ima podršku 5.7 posto, a još jedna desna lista, ovaj put Tomislava Jonjića - na četiri posto podrške, odnosno za malo ispod praga.

Sve druge liste ne mogu računati na podršku snažniju od dva i pol posto, a neodlučnih koji kažu da izlaze na birališta je više nego u Zagrebu - gotovo 15 posto.

Nitko do potrebne većine

Kad se ti postoci pretvore u mandate pomoću D’Hondtove metode – kojom se raspodjeljuje 31 vijećničko mjesto – dobiva se sastav koji znakovito odražava fragmentiranost biračkog tijela.

Centar bi prema ovoj projekciji osvojio dvanaest vijećnika, HDZ-ova koalicija devet, Kerumov HGS i lSDP-ova koalicija po četiri, a Most-DOMiNO dva. Takva raspodjela prvi put od Puljkova ulaska u politiku ostavlja njegov Centar ispod polovice vijeća i otvara prostor za složenije postizborne kombinacije.

Na lokalnim izborima za splitsko Gradsko vijeće podržao bih: CENTAR

HDZ, DP, HSLS, HDS

HSU, HNS, HSS

NL MARINA KOVAČEVIĆ

MOST, DOMINO, HSP, BUZ

NL TOMISLAV JONJIĆ, BLOK

POPRAVI GRAD

SDP, MOŽEMO, DIREKT

ŽELJKO KERUM HGS

Što se promijenilo od 2021. i 2022.?

Usporedimo li podatke iz ankete s rezultatima posljednja dva izborna ciklusa, jasno se vide pomaci u oba bloka. Centar je na prijevremenim izborima 2022. osvojio impresivnih petnaest mandata, a sada ih gubi tri – signal da dio njihovih glasača traži alternative, ali ovu opciju u dalje podržava većina Splićana što se na izborima u Splitu iznimno rijetko kada je neka opcija na vlasti. HDZ, koji je 2022. pao na osam mjesta, vraća se na devet te ostaje najveća oporbena skupina. HGS, koji je 2022. potonuo na samo dva vijećnika, oživljava i vraća se na četvrto mjesto, dok je ljevica udvostručila snagu u odnosu na 2022., ali još uvijek ne doseže vrhunac iz 2021. Most, pak, lebdi tik iznad praga i zadržava minimalnu prisutnost.

Kako do 16 ruku?

U ovakvom odnosu snaga izvjesno je da službenih poslijeizbornih koalicija neće biti. SDP je u razgovoru za Dalmaciju Danas isključio mogućnost suradnje s HDZ-om i Kerumom, a što se tuče Centra suradnja također ne dolazi u obzir, no spomenuta je mogućnost podržavanja programa po točkama. "Anti-Puljak" koalicija čiju bi okosnicu činili HDZ i SDP malo je vjerojatno, ali ne i nemoguća. Dugoročno, ovo bi opet išlo u korist Puljku koji bi mogao zazvati prijevremene izbore gdje bi birači vjerojatno kaznili ovakav tip suradnje. HDZ + Kerum + Most, čak da se i ostvari ovakva suradnja, zajedno ima 15 ruku, nedovoljno za sastavljanje vlasti. Ovdje valja naglasiti da bi ovu računicu lako mogla pomrsiti desna koalicija predvođena NL Tomislava Jonjića koja je po zadnjoj anketi blizu pragu, a upravo bi se dobar dio neodlučnih desnih birača mogao okrenuti njima. U razgovoru za Dalmaciji Danas, Mirko Čondić (nositelj liste za Županijsku skupštinu) je izjavio da suradnja s Ostojićem i Puljkom nije moguća, no nositelj za splitsko Gradsko vijeće, Mario Tomasović, nije dao slične izjave i bio je vrlo suzdržan po ovom pitanju.

Anketa pokazuje da će odluka o vlasti vjerojatno ponovno visjeti o tankoj niti izbornog praga. Ako Most-DOMiNO sklizne ispod pet posto, HDZ-u i HGS-u nestaje potencijalni partner, a Centar i ljevica dobivaju gotovo zajamčen put do većine. S druge strane, svaki novi postotak koji Kerum ili HDZ uspiju otkinuti Centru otvara mogućnost da upravo Kerum postane „jezičac na vagi“, slično svojoj ulozi nakon izbora 2021.

Broj neodlučnih smanjio se s 19 na 15 posto, no i dalje se radi o značajnom postotku birača koji ne znaju kome će dati svoj glas. Neki će vjerojatno to odlučiti neposredno prije izlaska na birališta. Večeras u ponoć nastupa predizborna šutnja, Javnost će konačno odmoriti od političara i politike, barem u javnom prostoru. Do nedjelje...