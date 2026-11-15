ZADNJI DAN Šutin prijedlog proračuna stigao splitskim vijećnicima! Slijedi rasprava o milijunima eura za 2027. godinu

Kako doznaje Dalmacija Danas, prijedlog proračuna Grada Splita za 2027. godinu stigao je gradskim vijećnicima na razmatranje, čime je otvoren put prema jednoj od najvažnijih rasprava u splitskoj Banovini do kraja godine.

Prijedlog proračuna koji je utvrdio gradonačelnik Tomislav Šuta sada je pred vijećnicima, koji će u nadolazećem razdoblju imati priliku detaljno proučiti planirane prihode i rashode, gradske investicije te financijske prioritete za sljedeću godinu. Riječ je o dokumentu koji će uvelike odrediti smjer razvoja Splita u 2027. godini, od velikih infrastrukturnih zahvata do svakodnevnog funkcioniranja gradskih službi i javnih ustanova.

Prijedlog stigao u vrijeme zakonskog roka

Prema Zakonu o proračunu, gradonačelnik je dužan utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću najkasnije do 15. studenoga tekuće godine. Ove godine taj datum pada na nedjelju, a prema informacijama do kojih smo došli, prijedlog splitskog proračuna već je dostavljen gradskim vijećnicima. Sljedeći korak bit će njegovo razmatranje u Gradskom vijeću, koje proračun za 2027. godinu treba donijeti do kraja prosinca, kako bi stupio na snagu početkom nove proračunske godine.

Koji će projekti dobiti milijune?

Posebnu pozornost u nadolazećoj raspravi zasigurno će privući planirana ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu, izgradnju i obnovu gradskih objekata, dječje vrtiće, škole, sportsku infrastrukturu te kulturne i društvene programe. Jedno od ključnih pitanja bit će koliko će novca gradska vlast usmjeriti u nove investicije, a koliko će sredstava biti potrebno za redovito funkcioniranje gradske uprave, ustanova i komunalnog sustava.

Vijećnici će imati priliku analizirati i projekcije proračuna za 2028. i 2029. godinu, koje će pokazati financijske planove gradske vlasti za naredno razdoblje. Konkretni iznosi, pojedinačni projekti i raspodjela sredstava bit će predmet detaljnije analize dostavljenog prijedloga.

Slijede amandmani i završno glasovanje

Nakon što prouče proračunske materijale, gradski vijećnici moći će iznijeti svoje primjedbe i prijedloge, a očekuje se i podnošenje amandmana kojima će pokušati utjecati na raspodjelu gradskog novca. Rasprava o proračunu tradicionalno je jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda Gradskog vijeća jer se upravo kroz taj dokument određuju financijski prioriteti gradske vlasti.

Prema predviđenom programu rada Gradskog vijeća, rasprava o proračunu za 2027. godinu, zajedno s projekcijama za sljedeće dvije godine, planirana je tijekom prosinca. Pred splitskim gradskim vijećnicima sada je odluka o financijskom smjeru grada u 2027. godini, a nadolazeća rasprava trebala bi pokazati oko kojih će se investicija i proračunskih stavki voditi najveće polemike.