Zadimilo unutar prodajnog mjesta Inine benzinske u Hvaru: 'Radnici su stajali ispred, mi smo se baš zabrinuli'. Stiglo službeno objašnjenje

Tijekom ranih poslijepodnevnih sati četvrtka na INA-inoj benzinskoj postaji, točnije unutar prodajnog mjesta, u Hvaru, Križna luka pojavio se bijeli dim koji je privukao pažnju prolaznika i izazvao zabrinutost.

No, razloga za paniku nije bilo.

Vatrogasci su za portal Dalmacija Danas potvrdili da nije bilo razloga za njihovu intervenciju.

Bijeli dim usred dana zabrinuo prolaznike

Iz INA-e su objasnili da je riječ o redovitom testiranju sigurnosne opreme, odnosno planskoj provjeri sustava zaštite.

Sigurnosna provjera pod punom kontrolom

Cijeli postupak proveden je pod potpunom kontrolom stručnih službi te nije predstavljao nikakvu opasnost za ljude, imovinu niti okoliš.

- Dim koji se pojavio na INA maloprodajnom mjestu u Hvaru posljedica je testiranja sigurnosne opreme. Riječ je o redovitom postupku provjere sustava zaštite, koji je proveden planski i u potpunosti pod kontrolom, bez ikakve opasnosti za ljude, imovinu ili okoliš - stoji u odgovoru na upit našeg portala.

Ovakve provjere, poručuju iz INA-e, uobičajena su praksa upravo kako bi se osigurala maksimalna sigurnost u radu maloprodajnih mjesta.

- Radnici su stajali ispred, mi smo se baš zabrinuli - priča nam prolaznik koji se u tom trenutku našao u Križnoj luci.