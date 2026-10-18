Zadarske taekwondoašice među najboljima na međunarodnoj sceni: Katarini Vučičić bronca u Zagrebu

Pet natjecateljica Taekwondo kluba Ultima Zadar nastupilo je na jednom od značajnijih međunarodnih turnira, a Katarina Vučičić osvojila je brončanu medaljom u ekipnom nastupu.

Zagreb je jučer bio domaćin prestižnog međunarodnog taekwondo turnira Croatia Open Poomsae G1, koji je okupio oko 350 natjecatelja iz 36 zemalja svijeta. Među sudionicima ovog velikog sportskog događaja našle su se i natjecateljice Taekwondo kluba Ultima Zadar, koje su još jednom pokazale da se predanim radom, kvalitetnim treninzima može uspješno nastupati i na najzahtjevnijoj međunarodnoj razini.

Boje zadarskog kluba branile su Mare Blaslov, Elena Babin, Viktorija Lovrić, Katarina Vučičić i Lorena Furdi, a najveći uspjeh ostvarila je Katarina Vučičić, koja je u ekipnom nastupu osvojila brončanu medalju.

Hrvatska ekipa uspješno je prolazila kroz natjecanje, no u borbi za plasman u finale zaustavila ju je ekipa SAD-a.

Veliko iskustvo za mlade zadarske sportašice

Za Taekwondo klub Ultima Zadar ovaj je nastup mnogo više od samog rezultata. Nastup na turniru G1 razine, koji okuplja najprestižnije natjecatelje iz brojnih zemalja, predstavlja važan korak u razvoju sportašica i potvrdu njihova dosadašnjeg rada, te rangiranje sportaša na svjetskim rang ljestvicama taekwondoa.

Za većinu djevojaka ovo je bio prvi izlazak na natjecanje ovakve međunarodne razine. Suočavanje s novom konkurencijom, nastup pred međunarodnim sucima i iskustvo natjecanja s vrhunskim sportašicama važan su dio njihova sportskog sazrijevanja.

Naglašavam kako je cilj ovakvih nastupa postupno graditi natjecateljsko iskustvo, razvijati sigurnost i kvalitetu izvedbe te pripremati sportašice za nove izazove. Upravo zato svaki nastup na međunarodnoj sceni predstavlja vrijednu priliku za učenje i napredak.

Brončana medalja Katarine Vučičić dodatna je potvrda dobrog rada, ali i poticaj cijeloj ekipi da nastavi još odlučnije raditi prema novim ciljevima - rekla nam je trenerica Đana Bajlo.

Ultima Zadar gradi put prema međunarodnom vrhu

Nastup pet zadarskih natjecateljica na Croatia Openu još je jedan pokazatelj ambicija Taekwondo kluba Ultima Zadar, koji svojim sportašima nastoji omogućiti sudjelovanje na natjecanjima različitih razina, uključujući i najzahtjevnije međunarodne turnire.

Iza svakog izlaska na tatami stoje brojni sati treninga, odricanja, discipline i zajedničkog rada sportašica i trenerskog tima. Upravo takav pristup stvara temelje za dugoročan razvoj i ostvarivanje rezultata koji nadilaze pojedinačne medalje.

Bronca s Croatia Opena G1 vrijedan je uspjeh za Katarinu Vučičić, ali i snažan poticaj cijeloj ekipi Ultime Zadar. Mare Blaslov, Elena Babin, Viktorija Lovrić, Katarina Vučičić i Lorena Furdi u Zagrebu su stekle novo međunarodno iskustvo i napravile još jedan korak na svom sportskom putu.

Za zadarski klub ovo je potvrda da se nastavlja graditi generacija sportašica spremnih predstavljati svoj grad i Hrvatsku na velikoj sceni.