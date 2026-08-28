Zadarska nadbiskupija zabranila don Josipu Radiću javno sudjelovanje u bogoslužju

Zadarska nadbiskupija oglasila se o statusu don Josipa Radića, protiv kojeg se pred nadležnim državnim tijelima vodi kazneni postupak zbog sumnje na neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela.

Kako su priopćili u petak, 28. kolovoza, zadarski nadbiskup protiv Radića je pokrenuo i izvansudski kazneni postupak prema odredbama Zakonika kanonskoga prava.

Postupkom bi se trebale utvrditi okolnosti važne za njegov kanonski status, kao i eventualna odgovornost prema crkvenom pravu.

Zabranjeno mu javno sudjelovanje u bogoslužju

Do okončanja postupka nadbiskup je Radiću izrekao mjeru zabrane javnog sudjelovanja u bogoslužju.

"Radi zaštite dobra Crkve, sprječavanja moguće sablazni i osiguranja urednoga tijeka kanonskoga postupka, zadarski nadbiskup don Josipu Radiću zabranjuje javno sudjelovanje u bogoslužju", navodi se u priopćenju.

Radić je bio imenovan župnikom Župe sv. Mihovila u Galovcu, no zbog pokrenutog kanonskog kaznenog postupka župu će do njegova okončanja voditi drugi svećenik.

Nadbiskupija nije u ovom priopćenju iznijela dodatne pojedinosti o kaznenom postupku koji se protiv Radića vodi pred državnim tijelima.