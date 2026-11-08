Zadar u ponedjeljak domaćin Kvarneru: Prilika za povratak na pobjedničke staze

U 7. kolu SuperSport Premijer lige košarkaši Zadra domaćini su Kvarneru. U dosadašnjem dijelu prvenstva Zadrani su zabilježili sve pobjede i žele nastaviti tim putem protiv momčadi koja pokazuje sve bolju formu. Nakon poraza od Splita ostvarili su četiri pobjede, a posebno je bila uvjerljiva ona protiv Dinama rezultatom 100:55.

Zadar utakmicu dočekuje nakon turneje u kojoj je najprije pobijeđen Dubrovnik, a zatim zabilježena dva poraza u regionalnom natjecanju protiv Dubaija i Spartaka. Povratak na pobjednički put ujedno je i hvatanje vjetra za veliki izazov za sljedeći vikend, kada na istom mjestu gostuje Partizan.

– Nastavljamo u jakom ritmu, igramo četvrtu utakmicu u 11 dana. Kvarner je momčad koja je u usponu forme, pobijedila je posljednje četiri utakmice. Maksimalan respekt prema ekipi. Rekao sam već prije da je Zadar uvijek favorit u hrvatskom prvenstvu, pogotovo jer igramo kući. Uz maksimalan respekt i svjesni svih kvaliteta, ulazimo u utakmicu. Uz dobar angažman i pristup vjerujem da će bodovi ostati kući, kaže trener Zadra Stipe Modrić.

Vladimir Mihailović propustio je tri posljednje utakmice, a s obzirom na raspored koji je pred momčadi, s potpunim povratkom sigurno se neće žuriti. Očekuje se da će ostatak momčadi povući Zadrane do pobjede, predvođen kapetanom Markom Ramljakom.

– Kvarner je dobra momčad, u dobroj su formi, nanizali su četiri pobjede, pucaju na dobru poziciju u prvenstvu. Imaju nama dobro poznatih igrača koji su bili tu, dobro ćemo se pripremiti za njih. Iza nas je težak put, nažalost dva poraza u ABA ligi. Napravit ćemo sve da se vratimo na pobjedničke staze i dignemo kvalitetu igre koja nije bila dobra, naročito na zadnjoj utakmici. Na nekim stvarima radimo i vjerujem da ćemo reagirati bolje u ponedjeljak protiv Kvarnera, kaže Ramljak.

Utakmica se igra u Dvorani Krešimir Ćosić u ponedjeljak od 19 sati, uz prijenos na HKS televiziji.