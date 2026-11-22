Košarkaši Cluj-Napoce i Zadra danas su s početkom od 16:30 igrali utakmicu 9. kola AdmiralBet ABA lige u skupini B, a slavio je Zadar rezultatom 75:81, koji je ujedno bio bolji u prvoj i trećoj četvrtini (15:24, 14:21), dok su domaćini bili bolji u drugoj i četvrtoj dionici utakmice (19:16, 27:20).

Najučinkovitiji je igrač Zadra bio Odgen Jr. s 18 poena, 1 skokom, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Mihailović s 14 poena, 3 skoka, 7 asistencija i 1 ukradenom loptom; Buljević s 12 poena i 2 skoka; Williams s 10 poena, 1 skokom, 2 asistencije i 3 ukradene lopte; Klarica s 9 poena i 2 skoka; Šare sa 6 poena, 4 skoka, 3 asistencije, 3 ukradene lopte i 1 blokom; Ramljak s 5 poena, 10 skokova,2 asistencije i 1 blokom; Drežnjak s 5 poena, 5 skokova i 1 blokom; Vučić s 2 poena, 2 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom te Bičić i Mirčeta.

Zadar će iduću utakmicu odigrati protiv Alkara na Višnjiku.

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