Zadar slavio na Gripama, treneri nakon derbija: Rančić otkrio što je presudilo, Modrić zahvalio navijačima

Split je večeras na Gripama poražen od Zadra u dalmatinskom košarkaškom derbiju, rezultatom 73:84.”Žuti” su dobro otvorili utakmicu i vodili u čitavom prvom dijelu, na odmor se išlo rezultatom 43:34 za Splićane.

Gosti iz Zadra uspjeli su u druge dvije četvrtine preokrenuti rezultat u svoju korist i zasluženo nose bodove u Zadar.

“Bili smo dobri u prvom poluvremenu, još smo se držali u trećoj četvrtini, kasnije je došlo do pada koncentracije, imamo jedanaest novih igrača, nadam se da ćemo se dizati iz utakmice u utakmicu koje su pred nama”, kazao je Damir Rančić, trener KK Split.

Stipe Modrić, trener Zadra, ovako je komentirao utakmicu.

“Split je odigrao dobro prvo poluvrijeme, trgnuli smo se u drugom dijelu, kada primiš 43 poena u prvom poluvremenu, naravno da se moraš trgnuti za dalje. Johnson je dao odlično prvo poluvrijeme kod žutih, umarali smo ga koliko smo mogli.

Mislim da smo zasluženo pobijedili i nosimo bodove kući. Hvala našim navijačima koji su došli u velikom broju i nosili nas do pobjede.”