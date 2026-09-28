ZADAR - SAMOBOR 81-59: Rutinska pobjeda Zadra na Višnjiku

Košarkaši Zadra i Samobora danas su s početkom od 19 sati igrali utakmicu 1. kola SuperSport Premijer lige na Višnjiku, a slavio je Zadar rezultatom 81:59 koji je rezultatski bio bolji u prvoj, trećoj i posljednjoj četvrtini (24:14, 26:15, 18:10), a gosti su bili bolji u drugoj (13:20).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Vraneš s double-double učinkom od 10 poena, 11 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Šare s 18 poena, 4 skoka, 3 asistencije i 5 ukradenih lopti; Klarica sa 17 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Vučić sa 6 poena i 3 skoka; Mihailović sa 6 poena, 2 skoka i 3 asistencije; Williams sa 6 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Mirčeta s 5 poena, 2 skoka i 3 asistencije; Drežnjak s 5 poena, 2 skoka i 1 ukradenom loptom; Ogden Jr. s 5 poena i 2 skoka; Bičić s 2 poena; Buljević s 1 poenom, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 blokom te Ramljak s 2 skoka i 4 asistencije.

Zadar će iduću utakmicu odigrati idući tjedan protiv Škrljeva u sklopu 2. kola SuperSport Premijer lige.