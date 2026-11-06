Zadar ruši rekorde po rastu stanarina: Grad priprema financijsku pomoć podstanarima

Cijene podstanarstva u Zadru kreću se od 450 do čak 1500 eura. Prema nekim analizama, upravo je u Zadru u ovoj godini cijena najma zabilježila najveći rast, gotovo trideset posto od početka godine do lipnja. Stoga grad Zadar uskoro uvodi socijalne mjere kojima bi nekim podstanarima plaćao, prema najavama, i do 40 posto najamnine. Tom mjerom trebali bi biti podmireni građani-podstanari kojima ne ostaje dovoljno sredstava za životne kada plate podstanarstvo, piše HRT.

Mladi Zadranin s djevojkom stan od pedesetak kvadrata plaća petsto eura plus režije. Kaže, dobro je i prošao s obzirom na to da mu je stanodavac prijatelj i ljeti ne mora, kao većina podstanara na obali, iseliti se iz stana.

- Mislim da u današnje vrijeme s plaćom od 1000, 1200 eura što netko živi, kad platiš stan, režije te neke stvari, ako nemaš mamu, tatu, neku ostavštinu, jednostavno si ti primoran raditi dva posla, naglasio je Karlo Knežević, podstanar u Zadru.

Ima i ovakvih primjera, garsonijera od 25 četvornih metara - mjesečni najam čak sedamsto eura. Luksuzniji stan od sedamdeset kvadrata čak tisuću dvjesto eura i režije. Upravo je Zadar grad u kojem su ove godine cijene najma porasle čak tridesetak posto, najviše u državi. Podstanari su od bogatih poslovnjaka, studenata, sezonskih radnika do samih Zadrana.

- Manji dvosobni stan do nekih šezdesetak kvadrata bi sigurno koštao, ako je opremljen bi sigurno koštao minimalno 600, 700 eura pa na više, kazao je Vedran Vinketa, agent za nekretnine.

Dosad su neki podstanari u Zadru putem Caritasa dobivali jednokratne novčane pomoći. Novom socijalnom mjerom Grad Zadar podstanarima bi isplaćivao određeni iznos, i to mjesečno kao pomoć zbog visokih stanarina. Kriteriji su prebivalište u Zadru, mjesečna primanja obitelji, broj ukućana, ali i sklopljen ugovor kod javnog bilježnika sa stanodavcem.

- Zato što stvarno ljudi kojima je visoka najamnina, oni nemaju za život, za životne potrebe, istaknuo je Mladen Klanac, pročelnik za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra.

Prema nekim procjenama, u Zadru je i do 6 tisuća podstanara. Grad, kojem se voli tepati da je po mjeri čovjeka, zasigurno nije mnogima i po mjeri novčanika.